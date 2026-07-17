La FAPA Giner de los Ríos alerta de que los colegios superaron los 27 grados en junio y reclama más climatización

El termómetro de una farmacia indica 37 °C, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este lunes, 6 de julio, el día álgido del episodio de ola de calor que afecta a España, con temperaturas máxim - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La FAPA Giner de los Ríos ha alertado de que los centros educativos de la Comunidad de Madrid superaron los 27 grados en el mes de junio, llegando incluso a los 34,2 grados de media, y ha reclamado medidas de climatización en las aulas.

Así se desprende de un informe sobre el "estrés térmico que soporta la infancia en Madrid", en el que han participado un máximo de 436 asociaciones, enviando un total de 3.968 mediciones, de las cuales se han considerado 3.876 completamente válidas para su tratamiento estadístico.

Las temperaturas ambientales extremas registradas han superado todos los días la barrera de los 30 grados, una cuestión que es "muy importante" a efectos laborales para el personal que presta sus servicios en los centros educativos, ya que la legislación vigente establece que "no se deben superar los 27 grados en el entorno laboral".

"Estas temperaturas son un riesgo para la salud de los menores, a pesar de que la legislación actual no establezca mínimos y máximos con relación a estos. El interés superior del menor continúa sin estar presente en la normativa que debe velar por su seguridad antes los efectos del clima", ha señalado la presidenta de la federación, María Carmen Morillas, en un comunicado.

Con los datos obtenidos, las temperaturas ambientales medias que han soportado los menores en sus aulas durante el mes de junio superaron todos los días, excepto uno, la barrera de los 28 grados. Esta situación "aumenta el riesgo de deshidratación y golpes de calor".

Tras estos resultados, la FAPA Giner de los Ríos reclamará a todas las administraciones españolas su "implicación" para buscar una solución y está dispuesta incluso a recurrir a Europa si no se ofrece una respuesta adecuada.

"El derecho a la salud de la infancia está siendo vulnerado, porque se no le está brindando la protección necesaria en los centros educativos, con temperaturas superiores a los 30 grados. Llegaremos hasta el final para garantizar la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes", ha asegurado Morillas.

El informe concluye con una serie de consideraciones y demandas que la federación traslada a la opinión pública y que hará llegar expresamente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, la Asamblea de Madrid y el Defensor del Pueblo. En caso de que "no se ofrezca ninguna solución", se recurrirá a los organismos que "velen" por la protección de la infancia.