La FAPA Giner de los Ríos recurre ante la Justicia el 'cheque bachillerato'

Publicado 15/04/2019 14:04:45 CET

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La FAPA Francisco Giner de los Ríos recurre ante la Justicia la orden de la Consejería de Educación para desplegar las ayudas conocidas como 'cheque bachillerato' al entender que no cumple con los trámites preceptivos para su publicación.

Así lo ha indicado en un comunicado respecto a las bases reguladoras publicadas por la Comunidad de cara a regular la concesión de estas ayudas, que se lanzan de cara al próximo curso.

Para el colectivo de padres y madres, se trata de una norma que no ha cumplido, a su juicio, la tramitación preceptiva para su publicación al entender que se tenía que haber consultado previamente al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

"No se ha garantizado por ello la participación efectiva de la intervención de todos los sectores de la Comunidad Educativa, lo que debe abocar a la declaración de su nulidad", ha aseverado la FAPA Giner de los Ríos.

Entiende también que esta "omisión" tenía una finalidad clara de cara a "no encontrar obstáculos a la hora de continuar de forma encubierta un concierto educativo en los centros privados concertados, incluso en enseñanzas postobligatorias, hecho que de base no está permitido por la legislación, acogiéndose a un sistema de becas que no son otra cosa que un claro fraude de ley".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha solicitado a CCOO de Madrid que formalice su recurso contra las ayudas conocidas como 'cheque bachillerato' tras admitirlo a trámite.

En la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y fechada el 25 de marzo, la sala comunica que hay un plazo de 20 días para formalizar la denuncia y detallando que tiene el expediente sobre la medida a su disposición.

Al respecto, traslada que el sindicato una vez oficializado el recurso deberá entregar los elementos probatorios que considere oportuno contra estas ayudas, que precisamente han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno.

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha el cheque-bachillerato el próximo curso 2019/2020, con una cuantía máxima de 3.000 euros anuales por beneficiario.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este mismo martes a una inversión de 4,5 millones de euros, que permitirá que alrededor de 1.500 alumnos "con dificultades socioeconómicas puedan continuar sus estudios en el centro que elijan".

CCOO acusó a la Consejería de Educación de aplicar un "concierto encubierto y masivo" con la decisión de desplegar "de forma unilateral" las ayudas denominadas 'cheque Bachillerato', de cara al curso que viene.

En un comunicado, el sindicato entendía que el Ejecutivo autonómico toma esta medida de forma "unilateral" a las "puertas de las elecciones" mediante una orden que concederá becas a familias con el objetivo de que sus hijos puedan estudiar Bachillerato en centros concertados.

Apunta también a que en la LOMCE, como normativa básica, se establece que los conciertos educativos establece que estos "deben ser singulares" en las etapas postobligatorias, es decir, que deben darse con "razones muy cualificadas". En este sentido, cree que el sistema de becas y la mencionada orden supone "burlar" la normativa para encubrir conciertos.