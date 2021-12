Las farmacias dispensan casi un millón de test de antígenos gratuitos de la Comunidad y persisten las colas

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La red de farmacias ha distribuido más de un millón de test de antígenos gratuitos de la Comunidad de Madrid desde que este miércoles se puso en marcha el reparto de uno de ellos a cada madrileño, una demanda que continuaba provocando colas a las puertas de las boticas durante la mañana de este jueves.

En concreto, se han repartido 931.386 de estas pruebas de autodiagnóstico en las más de 2.900 farmacias de la región: 793.075 de ellos durante el miércoles y los otros 138.311 desde la medianoche hasta las 11 horas de este jueves, según datos facilitados a Europa Press por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM).

La Comunidad de Madrid ha comprado 6,5 millones de test de antígenos para hacer llegar de manera gratuita a los ciudadanos de la región, y esta misma semana se ha empezado a repartir entre las boticas una primera partida de dos millones para su distribución entre los ciudadanos.

De este modo, a las farmacias han llegado un mínimo de 53 unidades, según los datos facilitados por Cofares, que ha indicado que no existe por ahora posibilidad de demandar pedidos de reposición. Así, entre el día 24, Nochebuena, y el lunes día 27, la Consejería de Sanidad ha comunicado que no servirá test a las farmacias, por lo que no habrá reparto ni dispensación a los ciudadanos hasta el 28 de diciembre.

Así, tras varios días con dificultades para comprar estas pruebas de autodiagnóstico debido al fuerte incremento de la demanda, en algunos establecimientos continúan este jueves las colas para proceder a la retirada de test de antígenos.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha disculpado este jueves por el retraso en la entrega de test de antígenos a los madrileños, que ha achacado a problemas logísticos y de abastecimiento.

"Somos conscientes de la espera y de las colas que se están produciendo en las farmacias. Nosotros queremos disculparnos por ello porque nada nos gustaría más que todos los madrileños lo tuvieran ya", ha declarado.

Como ya ocurrió con el reparto gratuito de mascarillas FPP2 que llevó a cabo la Comunidad de Madrid, para conseguir el test de antígenos únicamente se deberá presentar la Tarjetas Sanitarias. No obstante, para las 600.000 personas sin esta documentación, principalmente mutualistas, podrán adquirir el material sin ningún problema simplemente presentando el DNI o NIF.

PROCEDIMIENTO DE AUTODIAGNÓSTICO

La Consejería de Sanidad enviará además a los ciudadanos mayores de 16 años un mensaje SMS con un enlace a una página web en la que se informará sobre el proceso de retirada y videos demostrativos para entender mejor cómo realizar la prueba de antígenos.

La Comunidad de Madrid ha establecido un nuevo procedimiento para la población que se realiza un test de autodiagnóstico y obtiene un resultado positivo en Covid-19, que pasará a considerarse como caso positivo sin necesidad de confirmación con prueba PCR.

En este caso, se deberá alertar del resultado al teléfono gratuito 900 102 112, permanecen en aislamiento durante 10 días y, además, recomienda que se eviten las visitas y extremar las medidas de prevención habituales, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

En caso de presentar fiebre de más de 38º grados y/o dificultad respiratoria, se tendrá que contactar con el centro sanitario, donde se le podrá indicar la realización de una prueba de diagnóstico de infección activa (PDIA) para confirmar el diagnóstico. En caso de urgencia, se deberá contactar con el 112.

