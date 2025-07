Feijóo da protagonismo a representantes municipales del PP Madrid en su Comité Ejecutivo: "Es la política de verdad"

Alcaldes y portavoces 'populares' expresan su "orgullo" por estar en el equipo del "futuro presidente del Gobierno"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La voz municipal del PP en la Comunidad de Madrid suena con fuerza en el nuevo Comité Ejecutivo de PP, así como en la Junta Directiva Nacional, nacido tras el pasado congreso que revalidó a Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido y dando protagonismo a la "política de verdad y barrio a barrio".

Feijóo decidió por apostar por la continuidad en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en el que de los 35 nombres repiten más de una quincena de cargos. Aunque en la candidatura ha buscado el equilibrio territorial, hay dos comunidades que salen reforzadas: Madrid y Galicia.

De esta forma, se ha incluido a los portavoces del PP en Getafe y Rivas, Antonio José Mesa y Janette Novo, en el Comité Ejecutivo, en la que también se incluye al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Mientras, los alcaldes de Alcalá y Móstoles, Judith Piquet y Manuel Bautista, se han incluido en la lista de la Junta Directiva Nacional. Todos ellos, en declaraciones a Europa Press, han agradecido su nombramiento y han trasladado que es "un orgullo".

Así, el portavoz del PP en Getafe ha afirmado que esta decisión fue "totalmente inesperada" para él y que le informó la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Para mí es una alta responsabilidad y un orgullo. Es mi partido desde mis 18, mi casa y estar en su Dirección Nacional ayudando a Feijóo a llegar a La Moncloa es todo un reto", ha aseverado.

Además, ha asegurado que lo asume "con mucha responsabilidad" y considera que es "un espaldarazo a su proyecto de cambio" en Getafe tras "10 años de abandono". En concreto, ve necesario que la voz de la Comunidad de Madrid y de Getafe se escuche en el Comité Ejecutivo del "principal partido de España" que tiene "vocación de Gobierno", a la vez que ha celebrado que Getafe tenga voz en el comité del "futuro presidente del Gobierno".

Confía en "estar a la altura y dejarse la piel", a la vez que ha reivindicado la labor que realiza Alfonso Serrano que es "el padre político de todos" en los municipios. De Getafe, su municipio, ha destacado "lo abandonado que está" en cuanto a limpieza, mantenimiento o seguridad, a la vez que ah reprochado que haya "ambición de esta a la altura de los nuevos tiempos". "La sensación en la ciudad es de estar en una auténtica parálisis, nos han impuesto una zona de bajas emosiones abusiva y nada más que nos frien a impuestos", ha censurado.

Desde Rivas, la portavoz 'popular' Janette Novo ha señalado que su inclusión en el Comité Ejecutivo fue "insperada" y "un orgullo" ya que sumará todo su esfuerzo para formar "una alternativa de gobierno definitiva y sólida" porque España "lo necesita".

"No podemos olvidar de dónde venimos y a dónde vamos. España no se entienden sin sus municipios", ha trasladado, a la vez que ha defendido que Rivas sumará su "ilusión y ganas". "Yo creo que todos los perfiles que se han incorporado son perfiles combativos. Me parece un honor que estemos incorporados los municipales, soy una fiel defensora y creo que llevar nuestra voz al Comité es un acierto", ha valorado.

Además de agradecer la labor que realiza Alfonso Serrano que es "el alma del partido", se ha referido también a la presidenta y a todo el PP de Madrid por su "apoyo constante" en una región que "va como un tiro". En el caso de Rivas, ha recordado que tiene "muchas necesidades" y ha hecho alusión especialmente al problema de la vivienda.

"UNA NECESIDAD" QUE FEIJÓO LLEGUE A LA MONCLOA

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, en la Junta Directiva Nacional, ha expresado que está "muy contenta" por el nombramiento y "agradecida" a la formación, con el objetivo de que Feijóo llegue a La Moncloa, algo que es "una necesidad para el país".

Lo hace tras un Congreso que fue "un éxito de todos" y con un balance "muy positivo", a la vez que ha reivindicado a los municipios y su fuerza que "siempre tiene que estar presente". Considera que Alberto Núñez Feijóo lo fomenta y es "digno conocedor de que es necesaria la voz de los municipios". "Voy a seguir defendiéndolo, nuestro partido apuesta por el municipalismo y muestra de ellos son los nombramientos", ha reivindicado.

Por otra parte, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, --también en la Junta-- ha trasladado que es "un orgullo y una responsabilidad que asume con mucha ilusión" porque cree en "la libertad, la separación de poderes y la democracia", algo que considera que hoy "molesta".

"Desde Móstoles y con Móstoles, con el equipo de Feijóo, vamos a restituir todos los valores democráticos que el sanchismo está desmantelando", ha asegurado, a la vez que también ha resaltado que se premie o dé visibilidad a los municipios de la región que tienen "una voz importante" dentro de esa Junta. Se ha reivindicado como "municipalista convencido" al afirmar que es "la política de verdad, de barrio a barrio y portal a portal". Además, ha aseverado que el PP está "en el lado bueno de la historia" con un proyecto de gestión frente a un "Gobierno indigno".

Al respecto, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en una entrevista con Europa Press, ha celebrado la inclusión de los portavoces del PP en Rivas y Getafe porque son "dos valores en alza" y ha reivindicado la labor también que hacen los alcaldes como Almeida, Bautista o Piquet.

"El que nosotros podamos aportar talento al proyecto nacional de Alberto Núñez Feijóo es un orgullo, puesto que lo que queremos en todo el partido es que cuanto antes llegue a La Moncloa y se rodee de los mejores. Es un honor y un reconocimiento al trabajo que lleva haciendo estos dos años", ha valorado.