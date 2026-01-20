El fenómeno de los paquetes perdidos llega a intu Xanadú con una tienda pop-up con diez toneladas de cajas sorpresa

COMUNICADO: El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a intu Xanadú - KING COLIS

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fenómeno de los paquetes perdidos llega a intu Xanadú desde el 26 de enero al 1 de febrero con una tienda pop-up en la que se pondrán a la venta 10 toneladas de cajas con contenido sorpresa desde productos de tecnología hasta ropa de diseño, zapatos, relojes, videojuegos, artículos de belleza o de colección.

La start-up francesa King Colis se encarga de recuperar todos los paquetes perdidos que han sido enviados por comercio electrónico y que por diferentes motivos no se han entregado a sus destinatarios. Cada año, se estima que 12 millones de paquetes comprados a través de la venta online desaparecen a menudo debido a datos incorrectos de la dirección postal o de envío, han informado desde el complejo comercial.

Tras reembolsar el dinero a los destinatarios, los paquetes no entregados eran destruidos por las empresas de logística encargadas del transporte, aunque este proceso permite reducir la huella ecológica causada por los residuos al darles una segunda vida. El contenido de los paquetes es desconocido antes de abrirlos y se venden exactamente en el mismo estado en el que se recibieron, por lo que la sorpresa se mantiene intacta hasta que se abren las cajas.

El precio por 100 gramos para los paquetes estándar es de 2,29 euros y para los premium es de 2,99 euros. Cada visitante dispone de 10 minutos para elegir los paquetes y está prohibido abrirlos antes de la compra.

"Siempre es divertido y emocionante", ha señalado el CEO y cofundador de KING COLIS, Killian Denis. "Nunca sabes lo que vas a encontrar al abrir la caja. A veces hay verdaderos tesoros en los paquetes. Por ejemplo, al desembalar uno de ellos, uno de nuestros clientes tuvo de repente en sus manos un pequeño lingote de oro de colección. También tuvimos un comprador que se encontró ante un Rolex de segunda mano... Por supuesto, tu suerte juega un papel importante en lo que puedas recibir en tus misteriosos paquetes. Es un poco como jugar a la lotería", ha afirmado.

En concreto, se han desarrollado 12 pop-up organizados durante el año 2025 en ciudades como Madrid, Valladolid, Granada, Bilbao, Vigo, Barcelona, Asturias, Murcia, Elche, Zaragoza (dos veces) y Salamanca con un total de 81.000 visitantes, en donde se han vendido más de 93 toneladas de paquetes perdidos.