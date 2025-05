La Feria del Libro sale del Retiro un día antes de su apertura y lleva la literatura al jardín del Hospital Niño Jesús

La Comunidad de Madrid ha declarado a la Feria del Libro de Madrid como BIC en la categoría de Patrimonio Inmaterial

Apenas unos pasos separan el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús del Parque de El Retiro. Pero este jueves, la literatura ha creado un puente que ha permitido salvar esa pequeña distancia y acercar un trocito de la 84ª Feria del Libro de Madrid al jardín del hospital un día antes de su inauguración oficial.

Esta tradicional cita literaria es desde 1933 uno de los principales escaparate de la industria editorial en España y el encuentro más importante a nivel nacional de autores y aficionados a la lectura.

Esta precuela, pensada para los niños hospitalizados y para aquellos que acuden a consulta o tratamientos ambulatorios, se ha convertido ya en una tradición tan esperada como necesaria. En ella, los asistentes pueden ojear los libros, más de 500, y llevarse con ellos su preferido.

Entre los títulos de los expositores, 'Oso Polar, ¿dónde estás?', 'Bebé Robot', 'Un dinosaurio en el colegio', 'Pocoyó', 'Peppa Pig', 'Amanda Black', 'Sirena Esmeralda', Diario de Nikki' o 'Isadora Moon'. Historias que entran por los ojos y que luego, en la habitación del hospital, ayudan a sanar.

"El Retiro entra dentro del hospital, y con él, la cultura, los libros, la imaginación", ha trasladado el gerente del hospital, Julio Zarco, durante el acto de apertura. "La lectura es cultura, y la cultura es terapéutica. La literatura es una medicina para el alma", ha añadido.

Lo sabe bien Miriam, de 16 años, que lleva tiempo ingresada en este complejo y espera terminar 'Ana Karenina', tras haber leído 'Guerra y Paz' en una estancia anterior. "Es una forma de salir de todo esto, de evadirse", ha explicado. "Aquí no se puede ir a la feria, así que está muy bien que traigan la feria aquí", ha destacado.

"Somos un centro sanitario, sí, pero también un espacio cultural. La sanidad y la literatura tienen mucho en común: ambas cuidan, ambas curan, ambas consuelan. Médicos como Chejov, Lobo Antunes o Baroja ya lo sabían", ha expresado Zarco a los medios.

Muy cerca, Rocío observa cómo su hijo Hugo, de dos años y medio, se divierte con una de las animadoras. "Esto le da alegría. Llevamos ocho días aquí haciendo pruebas. Este tipo de cosas cambian el día por completo. Para ellos y para nosotros también", ha explicado, para luego señalar que se llevan como lectura un ejemplar de 'El Ratoncito Pérez'.

Por su parte, la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, también presente en esta cita, ha subrayado el apoyo a iniciativas como el programa 'El Vaivén de la Feria', realizado en colaboración con CaixaBank, que busca acercar la literatura a diferentes espacios. "La motivación de venir al Niño Jesús es que son nuestros vecinos, y los vemos todos los días", ha destacado.

"Vamos a colegios, instituciones, residencias de ancianos, alguna cárcel. El programa se llama el vaivén porque nosotros vamos, y la condición es que tienen que venir. Si no nos prometen visita de vuelta, no hay vaivén que valga. Y vienen. Y les recibimos, les enseñamos la Feria y les organizamos una actividad. Es una manera de que la Feria llegue a sitios donde a lo mejor no se la espera", ha explicado a los medios.

UNA FÁBRICA DE SUEÑOS

Durante esta iniciativa, entre soldados imperiales y clowns, también se ha provisto de un espacio dedicado a la imaginación y la creatividad: el taller de creación de libros, organizado por la escuela creativa Letrimagia.

"Vamos a fabricar libros mágicos, desde la portada hasta las historias que guarden dentro", ha explicado a los medios Chus Cuesta, su responsable, mientras señala lanas de colores, papel brillante y un buen puñado de pegamento y fantasía.

"Cada vez hay más niños que dicen que no les gustan los libros. Y yo siempre digo: no es que no te gusten, es que no has encontrado el tuyo. Nuestro objetivo es que hoy hagan su primer libro... y no sea el último", ha afirmado. "Un niño que no lee es un adulto que no piensa, los libros nos ayudan en nuestro desarrollo personal", ha añadido.

De este modo, en este jardín hospitalario, convertido por unas horas en editorial improvisada, donde los niños escriben, dibujan, inventan y donde pueden buscar sus títulos favoritos, al igual que en la propia Feria, que ya está ultimando los últimos preparativos para su apertura en El Retiro.

La reina Letizia será la encargada de inaugurar la cita, que estará "iluminada" por la ciudad de Nueva York y que tendrá homenajes a autores como Mario Vargas Llosa, Carmen Martín Gaite, Federico García Lorca, Paul Auster, Ana María Matute o Gabriela Mistral. Habrá un total de 365 casetas, 7 más que en la anterior edición de 2024, a la que acudieron 50.000 personas en sus primeros 10 días.

LA FERIA DEL LIBRO, BIEN DE INTERÉS CULTURAL

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana el decreto que declara Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, la Feria del Libro de la capital.

Se reconoce así su "indiscutible valor y la repercusión económica y comercial para el sector editorial y las librerías", aunque su objetivo primordial es acercar el libro y la literatura al ciudadano y fomentar la lectura como medio de educación y formación, ha indicado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Una noticia que ha celebrado la directora de la Feria, Eva Orúe, desde el Hospital Niño Jesús, donde ha resaltado la importancia del evento como "el encuentro más importante a nivel nacional de autores y aficionados a la lectura". "Somos fundamentales para la industria editorial y somos parte del paisaje de la ciudad", ha afirmado.