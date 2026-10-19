La feria Madrid Caravaning reúne más de 250 vehículos y alojamientos en Xanadú del 21 al 25 de octubre

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria Madrid Caravaning celebrará su 28ª edición del 21 al 25 de octubre en el aparcamiento exterior del centro comercial Xanadú, en Arroyomolinos, con una exposición de más de 250 unidades distribuidas en más de 8.000 metros cuadrados y una oferta que incluye autocaravanas, caravanas, campers, mobil homes, bungalows y remolques tienda.

Organizada por la Asociación para el Desarrollo del Caravaning en Madrid (ADECAM), la cita reunirá durante cinco días a profesionales y aficionados al sector, con propuestas dirigidas a distintos perfiles de viajeros y presupuestos.

La feria contará también con servicios de alquiler de autocaravanas, organización de viajes a medida, venta y montaje de accesorios, talleres especializados y asesoramiento profesional.

Entre las alternativas que podrán encontrarse figuran minicaravanas, tiendas instaladas en el techo de los vehículos y carros tienda de fácil montaje. También se mostrarán nuevas propuestas de alojamientos móviles y fijos inspirados en chalets, cabañas y otros alojamientos singulares.

Según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), en 2025 se matricularon 7.146 vehículos nuevos de este sector y más de 31.000 de segunda mano. Cataluña encabezó las matriculaciones, seguida de Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y País Vasco.

La organización habilitará además una zona específica del aparcamiento exterior de Xanadú, frente al recinto ferial, para que los visitantes que acudan con sus propias autocaravanas puedan estacionar y pernoctar gratuitamente durante el fin de semana.

La programación incluye asimismo un sorteo de un fin de semana en autocaravana, cuyo ganador se anunciará el 26 de octubre. La feria coincide con la oferta comercial, gastronómica y de ocio del complejo Xanadú.