El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge ‘Crónica del rey pasmado’, en la versión y dirección de Cándido Pazó - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acogerá del 17 de diciembre al 10 de enero 'Crónica del rey pasmado', una adaptación de la novela homónima de Gonzalo Torrente Ballester, versionada y dirigida por Cándido Pazó, que combina intrigas, secretos y humor para reflexionar sobre el poder, la hipocresía y la libertad.

La Sala Guirau será el escenario de este montaje, producido por Contraproducións, que recupera la sátira del escritor gallego ambientada en el Siglo de Oro español y protagonizada por un joven e ingenuo monarca, identificado habitualmente con Felipe IV, cuya curiosidad por el cuerpo femenino desencadena un conflicto en la corte.

El Ayuntamiento de Madrid destaca en un comunicado la socarronería y capacidad de observación de Torrente Ballester en su novela, con las que construye una parodia de la alta sociedad española de la época a través de sus costumbres, preocupaciones e inquietudes y de un elaborado retrato de sus personajes.

En esta adaptación, Cándido Pazó mantiene el humor, la ironía y la riqueza verbal del texto original, pero traslada la historia a un espacio escénico que combina elementos barrocos y contemporáneos.

El montaje plantea así una reflexión sobre la libertad individual y la capacidad de la imaginación para enfrentarse al dogma, a través de una historia en la que las intrigas palaciegas y los conflictos morales se convierten en el motor de la acción.

El reparto está integrado por Anxo Outumuro, María Roja, Cristina Andrade, Toni Salgado, Nacho Castaño, Adrián Ríos y Antonio Mourelos.

Esta será la segunda ocasión en la que una producción de Contraproducións visite la Sala Guirau del Fernán Gómez. La compañía gallega ya pasó por este espacio con 'Cigarreras', una propuesta inspirada en 'La Tribuna', de Emilia Pardo Bazán, que obtuvo una buena acogida de público y crítica.