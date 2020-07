El Fernán Gómez volverá a abrir sus puertas el 30 de septiembre con una nueva imagen tras las obras de remodelación

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Fernán Gómez volverá a abrir sus puertas el 30 de septiembre con una nueva imagen tras las obras de remodelación, que se están llevando a cabo durante los meses de verano, para presentar una programación "muy variada" y dirigida a toso los públicos.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el centro mostrará su nuevo aspecto con mejoras en los camerinos y en la accesibilidad a la Sala Polivalente, Sala de Exposiciones y cafetería. También se instalará un sistema de desinfección del aire interior de todo el edificio para garantizar la seguridad frente a la Covid-19, además de una nueva decoración y diseño de interiores, que integra lo ya existente en el Centro con nuevos elementos.

La nueva temporada arrancará con exposiciones, teatro, conciertos, cine-documental, conferencias, talleres, instalaciones poético-plásticas. Todas estas actividades forman parte de la programación diseñada por Laila Ripoll, directora artística de escena, y Nacho Marín, director artístico de música.

Así, la Plaza de Colón será el escenario de la proyección que Javier Riera realizará sobre el conjunto escultórico monumental de Vaquero Turcios que dará comienzo a la programación. Además, PhotoE2020, Ondulación en la sombra solo se podrá ver el 30 de septiembre en la plaza y del 1 al 27 de octubre en el hall de exposiciones del teatro.

El trabajo de este artista se basa en proyecciones realizadas directamente sobre el paisaje, arquitectura o naturaleza. Esta relación entre geometría y naturaleza provoca en quien observa su obra un encuentro con el paisaje modificado, una dimensión desconocida igual de bella que contemplativa.

Por su parte, del 1 de octubre al 15 de noviembre, la Sala de Exposiciones acogerá la muestra 'This is not a love song, cruce de caminos entre las artes visuales y la música pop (1965-2020)', comisariada por Javier Panera y producida por el Fernán Gómez y que reunirá obras de más de 40 artistas como Andy Warhol, Yoko Ono, Vito Acconci, Art & Languae, Adel Abidin, Dan Graham o Bruce Nauman.

La programación musical comenzará en octubre con Madrid es Música (MEM), un festival confeccionado especialmente para esta temporada que no se enfoca en géneros, ni temáticas monográficas y que inaugurará el concierto de Rodrigo Cuevas.

Además, el primer fin de semana dedicado a la música concluirá con el concierto de Pepe Habichuela y Kiki Morente, Habichuela-Morente, el 4 de octubre. El público será testigo de dos dinastías que forman parte de la historia del flamenco, dos familias unidas por un pasado compartido, por el tiempo, el respeto y el cariño, se reencuentran en el escenario en un formato íntimo y conmovedor.

En cuanto a la programación escénica, las salas del teatro comenzarán su actividad a primeros de octubre, con montajes muy variados que pretenden llegar a todos los públicos. En concreto, la Sala Guirau arrancará con la obra de teatro Ternura Negra de Denise Despeyroux, mientras que la Sala Polivalente se estrenará con una instalación poética-plástica, Teatrarot, creada por Adolfo Simón, quien hace una propuesta de teatro de objetos como eje del Diario de Confinamiento.

Por otra parte, este año se cumplen cien años de la muerte de Benito Pérez-Galdós y el teatro quiere rendirle homenaje con el ciclo Desembarco Galdós, que incluye teatro, cine-documental y conferencias.