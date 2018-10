El festival Amanecer Bailando comienza su cuenta atrás montando los escenarios y "con el apoyo del Ayuntamiento"

Publicado 31/08/2018 12:55:01 CET

El festival de música electrónica y urbana 'Amanecer Bailando' ha anunciado este viernes que "comienza la cuenta atrás" para su primera edición en Móstoles remarcando que ya ha comenzado el montaje de los cuatros escenarios y la zona de actividades multidisciplinares y que "cuenta con el apoyo del Ayuntamiento", han informado este viernes sus promotores en un comunicado.

El Gobierno local está conformado por 7 concejales del PSOE, entre los que se encuentra la alcaldesa Noelia Posse, 6 de Ganar Móstoles (marca local de Podemos) y 2 de IU. El PP en la oposición y Ganar Móstoles votaron hace unos días en la comisión del Área Social del Ayuntamiento cancelar el festival debido a la singularidad del Parque Ovejero en el que se va a celebrar y el supuesto impacto ambiental que generaría. IU se abstuvo y el PSOE no asistió.

Ecologistas en Acción está también en contra de la ubicación y ha convocado una manifestación este domingo. Asimismo, el partido Ganar Alcorcón, ya que el Parque Ovejero linda con el barrio de alcorconés de Fuente Cisneros.

No obstante, la organización del festival, que tendrá lugar el sábado 8, sigue adelante. Entre las novedades está precisamente la zona de actividades, que ofrecerá disciplinas artísticas y deportivas, como el certamen nacional de graffiti, con la colaboración de un artista reconocido en el ámbito del realismo, Theo Magna, junto con Morsemua, artista urbano admirado por la aplicación del color. Junto a ellos también participarán Made 514, llegado desde Italia o Eloy Fernández, representando la escena local de Móstoles.

La parte de deporte de exhibición ofrecerá dos disciplinas. Por un lado habrá BMX, que contará con la presencia de Javier López, Daniel Martín, Marcos Martín y muchos más. Por otra parte también habrá skate, de la mano del grupo de Skate Móstoles y Alcorcón, que traerá a Francisco Jose López Mula, Miguel Ángel Fernández Santos; y del grupo Skate Madrid, con la presencia de Adrián Soekarno, Alberto Fernández, Sergio Fernández y muchos otros.

La cultura hip hop estará también presente con la Competición de breakdance, que estará valorada por tres jueces de Móstoles: Guille QSC, KAOS DMC-ROCK y Mario Rock MCB, que será seguida de una Batalla de gallos, que será arbitrada y presentada por el 'speaker' Crae de Móstoles Posse.

El festival contará con más de 60 artistas de primer nivel nacional e internacional, que se darán cita en 4 escenarios temáticos: Amanecer (tech-house), Caviar (urban, hiphop, rap, trap), Family Club (techno) y Misa (hardstyle).

El primero acogerá actuaciones como el B2B de Marco Carola y Loco Dice, Stacey Pullen, Enrico Sangiuliano, Egbert, Cuartero o el B2B de Andrés Campo y Ramiro López o Víctor D. En el escenario Caviar actuarán artistas como C. Tangana, Yung Beef, Natos y Waor, Ayax y Prok o Dellafuente.

El escenario Family Club contará con figuras como Jeff Mills, LSD (live), Ben Sims, Octave One (live), Function, Speedy J o SNTS. Por último, el escenario Misa estará dedicado al hardstyle con Angerfist, Brennan Heart, Jonathan Mendelsohn (live), Da Teekaz, Sub Zero Project (live) o Vicente One More Time.