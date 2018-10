El festival GetMAD! cierra su cartel con la banda madrileña de psicodelia Mohama Saz

Publicado 06/09/2018 18:13:09 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del festival GetMAD! Festival, que se celebrará en varias salas de la capital el 14 y 15 de septiembre, ha cerrado su cartel con el grupo Mohama Saz, una banda madrileña de psicodelia con tintes turcos, ha informado la organización del evento en una nota de prensa.

La banda tocará el sábado 15 en la Sala Wurlitzer Ballroom. De esta manera se cierra el cartel de un festival caracterizado por el garage, el punk rock, la psicodelia y el hard rock.

Por la sala But, El Sol, Boite Live, Changó y Wurlitzer pasarán el fin de semana que viene cerca de una treintena de nombres de géneros como el garage, el hard-rock o el stoner, como The Undertones, No Age, Amyl and the Sniffers, Luna, Crippled Black Phoenix o Nobunny.

En paralelo, GetMAD! Festival ofrecerá durante toda la próxima semana diversas actividades gratuitas en lugares referentes, todas con entrada libre hasta completar aforo. Aunque en los próximos días se seguirá ampliando la programación, estas son algunas de la actividades hasta el momento.

Entre dichas actividades, para el jueves 13 se ha programado la inauguración de la exposición de seriegrafías firmadas de Shannon Shaw (Shannon and the Clams) y pinchada de Cheries dj. (Pop Up Cientoypico). Ese día también se celebrará una ponencia de Pablo Vergel en El Paracaidista - Movie Bar.

El sábado habrá un Matinal con acústico de Fatal Tiger. (Madklyn y la ponencia de Aldo Linares en El Paracaidista - Movie Bar). El cartel del festival por días, salas y los horarios están disponibles en la web oficial www.getmadfestival.es.