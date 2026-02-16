El Festival Internacional de Arte Sacro gira hacia el Barroco en su 36ª edición con William Christie como gran invitado - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid abrirá una nueva etapa en su 36ª edición con un giro hacia el Barroco sacro, en una programación que reunirá 17 conciertos entre el 29 de marzo y el 20 de abril y que tendrá como gran protagonista al director estadounidense William Christie.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha destacado que el certamen, dirigido por el violonchelista y director Josetxu Obregón, se desplegará en seis escenarios: la Basílica de San Miguel, la Capilla del Palacio Real, Teatros del Canal y el Auditorio Nacional, en Madrid capital; el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial; y el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, en La Cabrera.

Con esta edición, el festival revisa su estética y líneas de programación para situar en el centro la figura de Johann Sebastian Bach, al tiempo que refuerza el peso de la música antigua interpretada con criterios de época.

Participarán un total de 15 formaciones --11 de ellas orquestas y ensembles de referencia internacional-- con un marcado sello español, ya que todos los grupos están radicados en el país salvo Les Arts Florissants, procedente de Francia.

Obregón ha explicado que su objetivo es "honrar y mantener la excelencia artística" del festival, a la vez que "inyectar energía renovada que permita escuchar a grupos jóvenes llenos de talento" y "potenciar y visibilizar la magnífica producción de ensembles de referencia asentados en Madrid", con la presencia destacada de nueve formaciones vinculadas a la región.

La participación de William Christie vertebrará algunos de los momentos principales del festival. El fundador y director de Les Arts Florissants inaugurará la programación el 29 de marzo en Teatros del Canal con el 'Miserere' y la 'Misa de réquiem' de André Campra, dos obras de madurez del compositor francés.

Dos días después regresará al mismo escenario para dirigir las 'Lecciones de Tinieblas para el Miércoles Santo' de Marc-Antoine Charpentier, una de las cumbres del repertorio sacro francés. Su tercera intervención llegará el 20 de abril en el Auditorio Nacional, donde clausurará el certamen con la 'Harmoniemesse', última gran obra de Franz Joseph Haydn, junto a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

BACH COMO EJE CONCEPTUAL

El universo de Bach impregnará buena parte de la programación. El propio Obregón asumirá uno de los proyectos centrales al frente de La Ritirata con la interpretación de la 'Pasión según San Juan' en la Capilla del Palacio Real, acompañado por el Coro de la Comunidad de Madrid y siete solistas vocales.

Por su parte, la Accademia del Piacere, dirigida por el violagambista Fahmi Alqhai, profundizará en los corales bachianos en 'In dolce jubilo', con cuarteto de violas de gamba, órgano y las voces del coro infantil Las Veredas.

La soprano María Espada, junto a la orquesta La Madrileña de José Antonio Montaño, presentará 'Universo Bach', que combina el virtuosismo instrumental, con los conciertos BWV 1041 y 1060, y la expresividad de las cantatas 209 y 199.

También desde Madrid, Basso Nova, dirigido por el contrabajista Ismael Campanero, explorará en 'Dimensión Bach' transcripciones camerísticas de la música de teclado del compositor, inspiradas en sus propias prácticas de adaptación.

El dúo formado por la violinista Miriam Hontana y el organista Daniel Oyarzabal propondrá 'El año litúrgico en las estaciones', que enlaza corales bachianos con 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi, aprovechando el órgano histórico del siglo XVIII de la Basílica de San Miguel.

Además, dos programas abordarán el entorno histórico del compositor alemán. Tiento Nuovo, dirigido por el clavecinista Ignacio Prego y con el contratenor Carlos Mena, presentará 'Bach antes de Bach'. Por su parte, Música Boscareccia ofrecerá 'De profundis', centrado en la música religiosa alemana anterior a su figura.

ITALIA Y LA ESCENA BARROCA

La espiritualidad italiana del Barroco llegará de la mano de la Orquesta Barroca de Sevilla, que pondrá en diálogo la 'Salve regina' de Porpora y el 'Stabat mater' de Vivaldi, con la mezzosoprano Beatriz Oleaga.

El Seicento italiano protagonizará también los conciertos de Hippocampus, con 'Jubilet tota civitas', que incorporará narración de la actriz Gonzala Martín Scherman, y de Echo et Dulce, ensemble fundado por la flautista Tamar Lalo, que propondrá un recorrido instrumental entre Renacimiento y primer Barroco.

Entre los formatos híbridos destaca 'El camino de Simón de Cirene', dirigido escénicamente por Ignacio García, que recrea el Vía Crucis desde la mirada del personaje bíblico, con música de Scarlatti, Corselli, Vivaldi, Bach y Telemann interpretada por Concerto 1700 y Carlos Mena.

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ESPAÑOL Y NUEVOS PÚBLICOS

La recuperación musicológica también tendrá un papel destacado en esta edición de FIAS con Jácaras del Zéfiro, dirigido por Víctor Cruz, que estrenará seis piezas vocales de Alonso de Torices, Sebastián Durón, Joan Barter y Juan Hidalgo, entre otros, dentro del programa 'Avecillas: tonos al Santísimo Sacramento'.

Del mismo modo, Forma Antiqva, con Aarón Zapico, presentará 'Sancta Ovetensis', fruto de su investigación en el Archivo Capitular de la Catedral de Oviedo, que incluye cinco obras del compositor turolense del siglo XVIII Joaquín Lázaro, interpretadas por la soprano Jone Martínez.

Como novedad, el festival incorporará Euskal Barrokensemble, una propuesta familiar que dará a conocer al público el euskelele (instrumento ideado por Enrike Solinís), en un espectáculo que combina música, cuento e ilustración dirigido a público infantil desde los tres años.