El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en la presentación de la tercera edición del Festival Riesgo - EUROPAPRESS

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebrará del 3 al 21 de febrero de 2027 la tercera edición del Festival Riesgo, que reunirá siete espectáculos de seis países para explorar la relación del circo contemporáneo con otras disciplinas artísticas como el cine, la danza, la fotografía y la magia.

Así lo ha dado a conocer este martes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante la presentación de la programación junto a la directora artística del festival, Eva Luna García-Mauriño. La cita ampliará su presencia territorial con la incorporación del Teatro Real Carlos III de Aranjuez y el Parque de la Marina de San Sebastián de los Reyes a su sede habitual en los Teatros del Canal.

De Paco ha destacado que el festival es "el mejor reflejo del trabajo que desarrolla el Gobierno regional para dar al circo más presencia, ni más ni menos que la que se merece", al tiempo que ha avanzado que la Comunidad recuperará las subvenciones a la producción para el sector circense.

"Si son necesarias, aquí estaremos nosotros siempre para intentar cumplir esa necesidad", ha afirmado el consejero sobre estas ayudas, que responden a las demandas de los profesionales del sector y estarán condicionadas por la disponibilidad presupuestaria.

Asimismo, ha destacado el refuerzo de la financiación de la Red de Teatros, con un millón de euros este año y otro millón presupuestado para 2027, para facilitar la exhibición de las producciones de las compañías, así como la puesta en marcha de un programa de apoyo a los profesionales del circo en nuevas etapas de su trayectoria. "Los artistas de circo es que son deportistas de élite, y se merecen ser tratados como tal", ha defendido.

EL CIRCO MÁS ALLÁ DE SUS LÍMITES

Por su parte, García-Mauriño ha explicado que esta tercera edición pone el acento en "el diálogo y el enriquecimiento mutuo del circo y otras artes", con propuestas procedentes de Francia, Bélgica, Finlandia, Suecia, Países Bajos y España.

"El circo es todo aquello que la gente no sabe qué es circo", ha reivindicado la directora artística, cuyo objetivo es ampliar el imaginario colectivo de esta disciplina y romper con los clichés que tradicionalmente la han acompañado. La programación abordará cuestiones como la salud mental, el paso del tiempo, el existencialismo y "lo absurdo de la vida".

El festival arrancará los días 3 y 4 de febrero en los Teatros del Canal con 'Tancarville', de la compañía francesa Le G. Bistaki, que combina malabares, danza y teatro físico a través de cuatro personajes, un tendedero gigante y 70 sábanas blancas. El montaje recurre al humor y a elementos cotidianos para reivindicar la importancia del juego también en la vida adulta.

Los días 5 y 6 de febrero, los Teatros del Canal acogerán 'Résiste', de Les filles du renard pâle, que recupera el funambulismo a ocho metros de altura y contrapone a una mujer que se enfrenta al vacío sobre un cable con otra que libra su propia batalla a través de la música. Se trata, en palabras de García-Mauriño, de "una oda a la libertad y a la perseverancia".

En esas mismas fechas se representará 'Suzanne, une histoire du cirque', de Ana Tauber y Fragan Gehlker, que recupera la memoria del circo clásico a través de la historia de una artista que, en los años 50, realizaba junto a su marido un número aéreo a diez metros de altura y sin red. La obra recurre al cine documental para reflexionar sobre el riesgo y su impacto en el espectador.

El Parque de la Marina de San Sebastián de los Reyes acogerá del 10 al 14 y del 17 al 21 de febrero 'L'absolu', de la compañía francesa Les Choses de Rien. Concebida por Boris Gibé tras casi una década de investigación, la pieza se desarrolla en una estructura cilíndrica de 12 metros de altura y nueve de diámetro, donde la arquitectura y la poesía se conjugan en una experiencia de "circo metafísico" que aborda cuestiones como el deseo, el vacío o el infinito, según la directora artística.

Los días 13 y 14 de febrero, los Teatros del Canal acogerán 'Tempo', del mago y artista Kalle Nio y el coreógrafo Fernando Melo, que exploran el concepto del tiempo mediante ilusiones ópticas, acrobacias y elementos en movimiento, en una propuesta que dialoga con la danza y la literatura.

Coincidiendo con estas fechas, el Teatro Real Carlos III de Aranjuez recibirá 'Cirquemétrage', de la creadora Julia Campistany, afincada artísticamente en Países Bajos. Inspirada en el formato del cortometraje, la obra combina clown, lanzamiento de tijeras, equilibrio bucal y técnicas aéreas.

El festival concluirá del 19 al 21 de febrero en los Teatros del Canal con 'Manicomio', de la compañía belga Théâtre d'un Jour, que reúne a cinco acróbatas y combina música barroca y canto lírico para abordar el aislamiento y la salud mental. Una propuesta "arrolladora e incómoda", según García-Mauriño, que invita al público a cuestionar las formas de encierro en la sociedad actual.