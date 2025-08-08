Las fiestas de San Cayetano han sido "muy tranquilas", sin intervención de Samur ni Policía Municipal este jueves

Fiestas de San Cayetano, a 7 de agosto de 2025, en Madrid (España).- Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha valorado como "muy tranquilas" las fiestas de San Cayetano, en el distrito de Centro, que finalizan este viernes.

"Las fiestas han ido muy tranquilas. Ayer mismo no hubo ninguna intervención de Samur ni de Policía Municipal", ha manifestado la delegada en su visita a las obras de la Plaza del Rastrillo.

Asimismo, García Romero ha querido "felicitar" a los vecinos, a los dispositivos desplegados de Samur-Protección Civil y Policía Municipal, y a todos los servicios que han participado en estas fiestas.

"Han conseguido que la gente se lo pase muy bien, que tengan unas fiestas muy divertidas, muy entretenidas, viviendo en la calle, pero con una convivencia y tranquilidad muy buenas", ha subrayado la delegada.