Las Fiestas de San Lorenzo ponen el broche este martes con sonidos de Zarzuela y el concierto de Naked Family

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de San Lorenzo, en continuación a las de San Cayetano y previas a la Virgen de la Paloma, pondrán el broche este martes en el distrito Centro de la capital con una jornada cargada de propuestas para todos los gustos.

La jornada comenzará a las 18 horas con el un intercambio de libros de cocina en la Escuela de Cocina Conversa y los más pequeños podrán disfrutar de títeres en la Plaza Arturo Barea a las 19.30 horas.

Más tarde, a las 20 horas, la misma plaza se llenará de sonidos castizos con la actuación 'San Lorenzo suena a Zarzuela'. La noche avanzará al ritmo de DJ Alberto Hache (21.30 horas), el concierto de Naked Family (23 horas) y un cierre musical del propio DJ Alberto Hache, a las 00.15 horas.

EL 14 DE AGOSTO EMPIEZAN LAS FIESTAS DE LA PALOMA

La Virgen de la Paloma cerrará el ciclo festivo del 14 al 17 de agosto. En los jardines de Las Vistillas actuarán Antonio Carmona (jueves 14, a las 23 horas), Pol 3.14 (viernes 15, a las 23 horas) y Café Quijano (sábado 16, a las 00 horas).

La plaza de la Paja acogerá conciertos como el de Malena Gracia y Locomía (sábado, a las 22.30 horas) o el Regreso de la Década Prodigiosa (domingo, a las 22 horas), además de concursos de mantones, chotis y pasodoble.

El 15 de agosto, Día de la Asunción, tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a las 12.30 horas en el colegio La Salle-La Paloma, seguida de la misa y la bajada del cuadro de la Virgen por los bomberos. La procesión comenzará a las 20 horas.