Fiestas en Villanueva del Pardillo: el alcalde invita a participar entre ovaciones de los vecinos

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villanueva del Pardillo, Eduardo Fernández Navarro, ha invitado a vecinos y visitantes a participar en las fiestas patronales de San Lucas Evangelista, que se celebran hasta el 18 de octubre, durante una entrevista concedida a Canal 33 TV en la que recibió numerosas muestras de apoyo de personas congregadas en la calle, algunas de las cuales le interrumpieron al grito de que era "el mejor alcalde que han tenido los pardillanos".

El encuentro con el regidor se produjo este jueves por la noche, cuando un equipo de Canal 33 TV coincidió con él mientras participaba en la inauguración de la sede de su partido local, en un ambiente de expectación y con continuas intervenciones de vecinos que se acercaban para saludarle y expresarle su respaldo.

Durante la conversación, el alcalde agradeció en varias ocasiones las muestras de apoyo, que llegaron a dificultar el desarrollo de la entrevista. "Muchas gracias, muchas gracias. Yo intento hacerlo lo mejor posible, gracias a mi equipo. Siempre pongo en valor el trabajo de las personas que nos ayudan, que colaboran, los trabajadores del Ayuntamiento, los funcionarios y todos los que apoyan", señaló durante las aclamaciones.

FIESTAS PARA TODAS LAS EDADES Y CONCIERTOS DE NACHA POP Y PANORAMA

En relación con las fiestas patronales, Fernández Navarro destacó la variedad de actividades organizadas para públicos de distintas edades, desde propuestas infantiles y actuaciones para jóvenes hasta espectáculos tradicionales, encierros y festejos taurinos.

"Siempre se dice que para los más pequeños, para los mayores, para los jóvenes, y es la realidad", aseguró el alcalde, quien destacó la programación musical de esta edición. Entre ellas mencionó a la orquesta Panorama, Nacha Pop, Tam Tam Go!, DJ Nano, Vicente One More Time y Pedro del Moral, artistas que forman parte de una programación que se desarrollará en distintos espacios del municipio.

Concretamente, la orquesta Panorama actuará el jueves 15 de octubre, a las 21.30 horas, en la explanada del Camino Real con la avenida Juan Carlos I; mientras que el viernes 16 será el turno de Tam Tam Go!, a las 21.30 horas, y Nacha Pop, a las 23 horas, en la cubierta del Colegio San Lucas.

La programación de esa misma noche incluirá también sesiones de DJ Nano y otros artistas, mientras que el sábado 17 se celebrará el PardiFest, con Vicente One More Time, Robert Morr, Ballesteros y Keey C.

El regidor pardillano agradeció la participación de los artistas y aseguró que todos ellos acuden encantados al municipio. "Tenemos un municipio de éxito y desde luego gracias a ellos seguiremos avanzando", afirmó durante la entrevista.

PREGÓN EL MIÉRCOLES 14, EN DIRECTO POR CANAL 33 TV

Uno de los momentos centrales de las celebraciones llegará el próximo miércoles 14 de octubre, cuando tendrá lugar el tradicional pregón de las fiestas patronales, previsto a las 20.30 horas en la Plaza Mayor. El pregón correrá a cargo de la peña Los Charros, según recoge el programa oficial de las fiestas, y será retransmitido en directo por Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid (95.4 y 107.8 FM).

La jornada incluirá también el izado de bandera y una exhibición de medios de seguridad, el encuentro de premios del Certamen Cultural Tamara Rojo, un paseo de gigantes, cabezudos y charanga, así como la apertura del recinto ferial, una caldereta popular, verbena y fuegos artificiales.

Las fiestas, dedicadas a San Lucas Evangelista, continuarán hasta el domingo 18 de octubre con actividades culturales, deportivas, musicales, religiosas y taurinas, entre ellas los tradicionales encierros.

EL ALCALDE DESTACA LA SEGURIDAD Y PIDE DISFRUTAR EN FAMILIA

Fernández Navarro también puso el acento en el dispositivo de seguridad previsto para las celebraciones y agradeció la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que los encierros, conciertos y demás actividades se desarrollen con tranquilidad.

El alcalde señaló que su principal deseo es que los vecinos puedan disfrutar de las fiestas "en familia, en compañía, con amistad" y que las celebraciones transcurran sin incidentes. "Queremos que la gente disfrute, que la gente lo pase bien", concluyó el primer edil.