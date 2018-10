El Financial Times se hace eco de la asignatura de Robótica y destaca su labor para fomentar las nuevas tecnologías

Publicado 24/10/2018 18:03:10 CET

El diario Financial Times se hace eco en un artículo de la asignatura de Programación y Robótica que se imparte en los centros educativos de la Comunidad de Madrid y la pone como ejemplo del fomento de las nuevas tecnologías entre los alumnos, así como su carácter pionero en este campo.

En este artículo, publicado ayer, el diario recuerda que el Ejecutivo regional introdujo en 2016 la asignatura obligatoria de 'Tecnología, programación y robótica'. El rotativo también señala que para ello se proporcionó financiación para que todos los institutos dispusieran de una impresora 3D.

El propio presidente regional, Ángel Garrido, se ha referido a este artículo para destacar la importancia de este tipo de enseñanzas. "Hay señales de progreso, especialmente en Madrid, donde en 2016 el gobierno regional fue uno de los primeros de Europa en introducir Tecnología, Programación y Robótica", ha relatado en un comentario en Twitter.

Para explicar el contenido e impacto de esta asignatura recoge el testimonio de directivos de institutos madrileños, como Yolanda González Sánchez, jefa de estudios del Instituto Federico García Lorca de las Rozas de Madrid, quien destaca la formación del profesorado en este campo y su contribución de cara al futuro laboral de esta disciplina.

También incluye declaraciones del jefe de estudios del instituto Camilo José Cela de Madrid, Juan Manuel Delgado, quien destaca este tipo de enseñanza a los menores, que no solo pueden ser consumidores de tecnologías, sino también crearlas.

Desde la Comunidad de Madrid resaltan que esta publicación del Financial Times no es la primera que un medio internacional realiza sobre algún proyecto educativo de la Comunidad de Madrid. En concreto, en 2010, el diario The New York Times publicó un reportaje que hacía referencia al Programa Bilingüe, implantado en la región en el curso 2004/2205.

Este curso, la primera promoción de alumnos que comenzaron a cursar Tecnología, programación y robótica' en 1º de ESO terminará la enseñanza obligatoria. La Comunidad de Madrid extendió en el curso 2016/2017 a los cursos de 2º y 4º de ESO la asignatura que comenzó su andadura en 1º y 3º de ESO.

Hasta el momento, más de 200.000 alumnos han cursado estos estudios en los centros públicos, concertados y privados, y todos ellos terminarán su educación obligatoria con 300 horas lectivas de Programación.

Para su puesta en marcha, la Comunidad de Madrid instaló en los institutos un equipamiento que incluía 330 impresoras 3D y 1.500 ordenadores portátiles y táctiles además de un centenar de carros para su transporte y carga.

Por otro lado, el presidente de la Comunidad de Madrid presentó recientemente el Plan STEMadrid, una nueva iniciativa educativa que desde este curso 2018/19 busca "despertar" el interés de los alumnos por aquellas carreras universitarias con mayor proyección de futuro.

Este plan ha arrancado con 26 centros públicos que cumplen una serie de requisitos, el principal, participar de manera activa en las actividades de promoción tecnológica y científica de la Comunidad, como 'La Noche de los Investigadores' o la 'Semana de la Ciencia'. Esta participación incluye la implicación de la comunidad educativa del centro, desde alumnos a profesores, y busca cambiar el método de enseñanza hacia una "visión más práctica".

Asimismo, los centros que quieran integrar esta red STEMadrid deberán elegir un eje temático para el curso escolar sobre el que versará toda la programación de actividades del curso escolar, desde septiembre a junio. Otra de las características es la potenciación, desde la dirección del centro y de los departamentos de idiomas, del inglés científico, la lengua por excelencia de la comunidad de este sector.