La Finca de Vista Alegre florece con la renovación de sus jardines e incorpora un nuevo acceso a la plaza de Carabanchel

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), durante la reunión del Consejo de Gobierno, en la Finca Vista Alegre, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Finca de Vista Alegre florece de nuevo con la renovación de sus jardines e incorpora un nuevo acceso al completar el itinerario peatonal que atraviesa el recinto y conecta de forma directa la calle General Ricardos, principal eje comercial y de movilidad del barrio, con la Plaza de Carabanchel, su centro histórico.

La Comunidad de Madrid destinará 12,1 millones de euros adicionales a nuevas actuaciones incluidas en el plan de recuperación de la Finca de Vista Alegre, en el distrito de Carabanchel, según ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, tras el Consejo de Gobierno que se ha celebrado de forma extraordinaria en esta finca.

Entre las principales novedades, destaca la renovación del jardín posterior del Palacio Nuevo (Jardín Napolitano), y la reforma del ala este de la Estufa Grande para su uso como sala de exposiciones temporales.

Esta inversión se materializará a través de una nueva prórroga del Programa de Actuación del enclave, dotada con dicha cuantía y que ampliará su vigencia hasta 2032, una vez finalice el periodo actualmente previsto para 2027.

El Consejo de Gobierno ha sido informado este miércoles de esta tercera actualización, ejecutada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que tiene como objetivo continuar la rehabilitación de los edificios históricos de este espacio y ampliar las áreas abiertas a los ciudadanos.

Entre las actuaciones ya ejecutadas sobresale la recuperación del jardín situado junto a la calle Arnedo, cuya apertura al público ha incorporado 0,6 hectáreas de zona verde al recorrido visitable de la Finca. Esta intervención ha permitido, además,

La nueva fase de intervenciones elevará el presupuesto global del programa a más de 30 millones de euros desde su aprobación original en 2018.

RENOVACIONES MONUMENTALES

En el plano monumental, el proyecto contempla la restauración integral de la Capilla de los Lujanes, donde se instalará un gran órgano de tubos, así como la adecuación de su ala oeste para albergar actividades y usos culturales complementarios.

Asimismo, se completará la rehabilitación del edificio de Caballerizas, del que ya se han recuperado las dos fachadas interiores orientadas al jardín. Esta etapa permitirá culminar su total recuperación y adaptarlo a las necesidades de gestión, mantenimiento y funcionamiento de la Finca de Vista Alegre.

Los Jardines de los Palacios de la Finca de Vista Alegre son un Bien de Interés Cultural, en la categoría de Jardín Histórico, y están abiertos al público para su visita desde mayo de 2021, atendiendo a una antigua demanda de los vecinos de la zona.

Se pueden consultar las normas de acceso a través de la web de la Comunidad de Madrid, donde también hay disponible un plano para orientar mejor el recorrido.