El fiscal pide 12 años de inhabilitación para el alcalde de Villamantilla por presunta prevaricación

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita doce años de inhabilitación para el alcalde de Villamantilla, Juan Antonio de la Morena Doca, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa.

Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el regidor habría utilizado su posición para contratar de forma irregular a su hermana como educadora en la 'Casita de Niños', una escuela infantil pública del municipio.

La contrató durante los años 2019 y 2020, "omitiendo el expediente de contratación pública y vulnerando los principios de publicidad, transparencia e imparcialidad de los procesos selectivos".

El Ministerio Público sostiene que el alcalde era la autoridad competente para realizar los nombramientos de personal en el Ayuntamiento y que, pese a conocer los procedimientos legales exigidos, omitió deliberadamente todos los trámites obligatorios.

Entre ellos, la convocatoria pública de la plaza, la fijación de criterios objetivos de selección, la valoración transparente de candidaturas y los informes preceptivos.

De acuerdo con la acusación, el primer contrato se produjo en 2019 para cubrir una sustitución por vacaciones, mientras que en 2020 la hermana del alcalde habría sido nuevamente contratada para suplir una baja de larga duración.

En ambos casos, la plaza no fue sometida a concurso público, lo que habría vulnerado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen el acceso al empleo público.

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal, al haberse dictado resoluciones presuntamente arbitrarias a sabiendas de su injusticia. Asimismo, atribuye al acusado la autoría directa de los hechos.