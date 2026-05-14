El fiscal pide casi 16 años de cárcel para un acusado de intentar quemar a su pareja en Villanueva del Pardillo en 2024

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 15 años y nueve meses de prisión para un hombre acusado de intentar asesinar a su pareja sentimental, a quien roció en septiembre de 2024 con una garrafa de gasoil para prenderla fuego en una vivienda de Villanueva del Pardillo.

El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de lesiones en el ámbito familiar, concurriendo además las agravantes de parentesco y de género.

Por ello, reclama 14 años y nueve meses de prisión por el intento de asesinato y un año más por el delito de lesiones, además de libertad vigilada durante ocho años y órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.

Según el escrito de acusación, el procesado mantenía una relación sentimental con convivencia con la víctima marcada presuntamente por una situación de dominación y desprecio hacia ella "por su condición de mujer".

El Ministerio Público sostiene que el acusado no aceptaba la decisión de la mujer de poner fin a la relación. La noche del 4 de septiembre de 2024, alrededor de la medianoche, llegó ebrio al domicilio que ambos compartían y, al comprobar que ella había preparado sus maletas para abandonar la vivienda, comenzó a agredirla físicamente.

La Fiscalía relata que el hombre intentó incluso ahogarla con las manos antes de abandonar momentáneamente el domicilio. Poco después regresó portando un bidón rojo de gasolina que dejó sobre el sofá del salón. Acto seguido, presuntamente volvió a golpear a la víctima en la cara y en la cabeza mientras ella le pedía que parara.

Siempre según la acusación, el procesado obligó después a la mujer a ponerse en pie y la roció con gasolina mientras la amenazaba de muerte. "Hoy se va a acabar todo, te voy a matar", le habría dicho mientras la conducía hacia la cocina.

La víctima consiguió escapar aprovechando un descuido y salió corriendo de la vivienda mientras era perseguida por el acusado hasta llegar a la comisaría de la Policía Local de Villanueva del Pardillo, donde el hombre cesó la persecución. Posteriormente, el acusado se habría deshecho del bidón de gasolina en un contenedor cercano al domicilio.

A consecuencia de la agresión, la mujer sufrió diversas lesiones, entre ellas equimosis en la zona cervical y facial, que tardaron 20 días en curar, diez de ellos impeditivos para sus actividades habituales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que el acusado indemnice a la mujer con 1.500 euros por las lesiones sufridas y otros 20.000 euros por daños morales.