FMM y Comunidad animan a los municipios pequeños a mancomunarse para ser "más eficientes" y accedan a ayudas europeas

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha animado este jueves a los pequeños municipios de la región a unirse en Mancomunidades de Interés General (MIG) para lograr "una mayor eficiencia y profesionalización de sugestión diaria".

Así lo ha explicado esta tarde el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante la inauguración de la jornada 'Hacia un futuro compartido' celebrada en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, que ha reunido a más de medio centenar de alcaldes.

García Martín ha destacado que las MIG "van a ayudar a mejorar la calidad devida de los vecinos y servir como vehículo para desarrollar toda la política dereequilibrio territorial". "Queremos dotar a todos los municipios de servicios públicos adaptados a sus necesidades, dando un papel protagonista a los ayuntamientos", ha subrayado.

Las MIG deben estar constituidas por un mínimo de 10 localidades, con una población igual o inferior a los 20.000 habitantes, plantilla de personal propia, ubicarse en un entorno geográfico cercano y ofrecer, al menos, tres servicios ala mitad de los pueblos que las integran.

En este encuentro, el Gobierno regional ha ofrecido a los municipios la Agenda MIG, una herramienta que ofrece un itinerario para ordenar y mejorar la prestación mancomunada de servicios y disponer de un sector público supramunicipal "más eficiente, productivo y eficaz".

"Estamos tratando de atener las necesidades, también de los municipios más pequeños. Y para alcanzarlo contamos con diferentes ramas, estrategias que ponemos a disposición de los ayuntamientos", ha indicado el titular regional de Administraciones públicas, que también ha citado en su intervención el Plan de Inversión Regional (PIR), que cuenta este año con el mayor presupuesto de su historia.

García Martín ha puesto en valor que los pequeños municipios han aumentado en población total entre todos 100.000 habitantes en los últimos años. Asimismo, ha citado el Plan de Reequilibro Territorial y lucha contra la despoblación y otras iniciativas como las oficinas móviles de Atención al Ciudadano, que esperan que este año lleguen a todos los municipios de la región.

En la actualidad, existen 44 mancomunidades en activo que suministran de forma conjunta prestaciones como la recogida de residuos, el alcantarillado, el alumbrado, el mantenimiento de entorno u otras necesidades sociales mediante la atención inmediata apersonas en situación o riesgo de exclusión.

200 MILLONES DEL PIR PARA LOS MUNICIPIOS EN 2024

El Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26 tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros, la cifra más alta de su historia, de los que 200 millones pertenecen a este año. A esta cifra hay que añadir otros 572 millones incluidos en los Presupuestos Generales de este año.

Entre otras iniciativas vigentes para los pueblos y mancomunidades destacan el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, la estrategia para revitalizar los municipios rurales o el Plan de Reequilibrio Territorial y Lucha contra la Despoblación. Otro recurso para acercar la Administración a todos los rincones madrileños son las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano.

ACCESO A LAS AYUDAS EUROPEAS

Por su parte, la alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación Madrileña de Municipios, Judith Piquet, ha manifestado la importancia de estas iniciativas, así como la utilidad de las mancomunidades y de las entidades supramunicipales en general, para la mejora de los servicios públicos desde la Administración local al tiempo que ha deseado que esta agenda de Mancomunidades de Interés General "sea la herramienta eficaz y certera que nos guíe hasta la creación de un sector público supramunicipal lo más productivo y eficiente posible, ya que urge abrir la posibilidad de que lleguen ayudas europeas a los 98 municipios madrileños que tienen menos de 5.000 vecinos".

Como presidenta de la FMM ha afirmado que apoya la simplificación de la tramitación administrativa para que los pequeños municipios españoles puedan tener acceso a los fondos europeos, tal y como negocia con Bruselas la Federación Española.

"Concretamente, hemos solicitado la simplificación de los trámites administrativos y el asesoramiento técnico preciso para que los pequeños municipios puedan concurrir a las diferentes convocatorias. Además, pedimos que los criterios de reparto no se limiten a la renta per cápita de las Entidades Locales solicitantes, sino que se tengan en cuenta otras variables como son la despoblación, el envejecimiento o la dispersión poblacional", ha dicho.

Piquet ha asegurado que "no habrá un verdadero reequilibrio territorial y no se acabará con las desigualdades de la España vaciada "hasta que estos municipios madrileños no puedan recibir las ayudas correspondientes".

"La limitación de las ayudas europeas a los municipios de menos de 5000 habitantes es arbitraria y urge trabajar por la incorporación de éstos a las ayudas europeas para que puedan progresar y ofrecer mejores servicios a los vecinos", ha subrayado la alcaldesa.

Asimismo, Piquet ha destacado "el alto rendimiento que pueden generar los entes mancomunados tanto para repartir esfuerzos y administrar recursos de la manera más óptima, como para reducir trámites y agilizar gestiones, además de para equilibrar el territorio".

"El objetivo final será que ningún pueblo, por pequeño que sea, o ninguna comarca, por apartada que esté, quede fuera de los servicios esenciales y de las oportunidades de desarrollo", ha apuntado.

Finalmente, la presidenta de la FMM se ha comprometido "a colaborar estrechamente con la Comunidad de Madrid desde la Federación Madrileña de Municipios "para hacer posibles todas las mejoras y avances de nuestra Administración local, siempre en busca de las mejores atenciones y de las mayores dotaciones para nuestros municipios ante los grandes desafíos económicos, sociales y ambientales que tenemos por delante", ha concluido".

En las jornadas, celebradas en la sede del Gobierno regional, participan esta tarde José Antonio Sánchez Serrano, viceconsejero de Presidencia y Administración Local; Javier Carazo Gil, director general de Reequilibrio Territorial; Eva Barrios Reyes, jefa de división de Coordinación Estratégica, de la Dirección General de Reequilibrio Territorial; y Ernesto Alonso González, subdirector general de asistencia a municipios de la Dirección General de Reequilibrio Territorial.

También han acudido unos 50 alcaldes, entre ellos la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro; el primer edil de El Boalo-Cercada-Matalpino, Sergio Sánchez Yunquera; la alcaldesa de Las Rozas, Mariola Vargas; o el regidor de Loeches, Antonio Theodori Andrés.