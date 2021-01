La FMM pide centrarse en la gestión de la emergencia y no buscar "fricciones" que "no existen" por la zona catastrófica

Apunta que una vez se esté "en mejores condiciones" y se haga un impacto de daños, se acudirá "a quien sea" en busca de las ayudas

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, ha pedido este miércoles centrarse en este momento en la gestión de la emergencia y no buscar "fricciones" entre administraciones en torno a la declaración de zona catastrófica, un choque que, a sus ojos, "no existe".

"Me gustaría que en estos momentos que estamos atendiendo esta emergencia pusiéramos más atención de la Administración regional, porque se necesita. Si nos enfrascamos ahora en si la zona catastrófica sí o no estamos buscando un punto de conflicto donde no lo hay", ha subrayado el también alcalde de Arganda del Rey en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Hita ha señalado que entiende que haya regidores que se "apresuren" a pedir esta declaración y que en su municipio se está haciendo un "listado de daños" y pedirán "probablemente" esta designación, pero ha recordado que ahora el conflicto se tiene en la propia gestión de la emergencia en la práctica totalidad de la región ya que "no entraba en previsión" la magnitud que ha tenido 'Filomena'. "Tenemos que valorar y juntarnos todas las administraciones en gestionar la emergencia", ha insistido.

ABRIR POLÍGONOS Y QUE NO SE VENGAN ABAJO LOS POLIDEPORTIVOS

En este punto ha recalcado que ahora están enfocados en "intentar abrir los viarios, que no se nos vengan abajo los polideportivos municipales y que se abran los polígonos industriales" y que una vez se esté "en mejores condiciones se acudirá "a quien sea" en busca de las ayudas. "Estamos volcados en que los vecinos recuperen la normalidad", ha recalcado.

Al ser preguntado por el aluvión de peticiones por parte del PP en los ayuntamientos de la región para que se solicite la declaración de zona catastrófica, ha remarcado que se está de acuerdo en "muchas cosas", en la propia catástrofe, en que "no hay medios" para gestionar, y en que hay que pedir "ayudas a quien sea" y ha citado a la Comunidad de Madrid, el Estado y a "Europa si hace falta".

"¿Tenemos que buscar el punto de fricción en si zona catastrófica sí o no? Si estamos todos de acuerdo. Parece que ahora queremos lanzar el mensaje a la ciudadanía de que hay un punto de fricción entre administraciones, cuando no hay un desacuerdo en esto", ha deslizado el regidor, quien ha recordado que están "teniendo problemas" consistorios de todos los colores políticos desde el de la capital, en manos de los 'populares', a Arganda, en manos socialistas. Entiende que se está "perdiendo el tiempo" en este choque ficticio en vez de en la gestión.