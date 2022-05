La FMM pide a la Comunidad que retire 'Ley Ómnibus': "No queremos opinar sobre una ley, queremos que nazca del acuerdo"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, ha pedido este lunes de nuevo a la Comunidad de Madrid que retire el Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización, conocido como 'Ley Ómnibus', y quieren una nueva normativa "que nazca del acuerdo".

Así lo ha vuelto a exigir Hita durante la Sesión de la Comisión de Presidencia en la Cámara regional. "Nadie avisó a la FMM de que se iba a modificar una ley que tenía que ver con cuestiones del suelo en los ayuntamientos de la Comunidad. Que alguien, por favor, nos pregunte y redacte las normas de acuerdo a las necesidades y la problemática en la creación de estas normas", ha sostenido.

Según ha explicado el también alcalde de Arganda del Rey, hay algunas comunidades que cualquier norma que ataña a los municipios tienen que contar con el informe preceptivo, aunque no vinculante, para aprobar cualquier norma que tenga en cuenta la vida municipal.

Por eso, ha insistido en que quieren contar con la redacción de las normas que incuban a los municipios y que cuenten con la FMM como "la representante de todos los municipios de la Comunidad". "No queremos encontrarnos con problemas de aplicación de la norma como ya nos encontraremos, porque hay principios que atañen a la forma de recalificar los terrenos", ha expuesto.

Hita ha especificado que esta Ley "está tocando ciertas normativas que serán de aplicaciones en ayuntamientos". Así, ha reiterado la necesidad de que cualquier norma que se redacte en el ámbito municipal "sea tenida en cuenta con su beneplácito antes de que el Gobierno lo presente como anteproyecto de Ley y lo traiga a la Asamblea".

"Le reitero al Gobierno que retire la Ley y hablaremos largo y prolijo de todo lo que tengamos que decir. No queremos opinar sobre la ley; no diremos que sí a una ley que no nos gusta, sino que queremos que nazca del acuerdo de los ayuntamientos (...) No soluciona los problemas de los ayuntamientos porque no se expresa parte del problema serio que es la falta de financiación por parte del Gobierno regional", ha lanzado Hita.

A continuación y siguiendo esta misma línea, el vicepresidente de la FMM, Pedro del Cura, también considera que "hace falta diálogo" y ha incidido en que "lo suyo" sería abrir "un dialogo para llegar a acuerdos".

Lo que más les "preocupa", según ha dicho, es "el fondo de la ley" y considera que sacar ciertos puntos de la autonomía local "va a suponer un mal funcionamiento de las instituciones de la Comunidad, "como el caso de la Renta Mínima de Inserción (RMI)" o que "no puedan tomar decisiones" sobre sus parques.