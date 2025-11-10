Foo Fighters, Lorde y Twenty One Pilots protagonizan la nueva edición de Mad Cool, que cumple diez años

Archivo - Ambiente durante la segunda jornada de Mad Cool 2025 en el recinto Iberdrola Music, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lorde, Halsey, Pixies y Wolf Alice son algunos de los artistas que protagonizan la nueva edición de Mad Cool, que cumple diez años y que se celebrará del 8 al 11 de julio de 2026 en el espacio Iberdrola Music en Villaverde.

El festival ha desvelado en un comunicado el cartel que reúne a más de 70 artistas, como Jennie, Moby, Kings of Leon o The Warning. La venta general de abonos y entradas de día empezará el día 20 de noviembre a las 10 horas en su página web.

Será Foo Fighters el encargado de abrir el cartel el 8 de julio con un concierto que combinará sus grandes clásicos con los temas de su último álbum. Esta será la única oportunidad de verlos en España en 2026, dentro de su gira mundial 'Take Over Tour'.

Moby es otra de las sorpresas de esta edición. Compositor, productor y DJ, autor de clásicos como 'Porcelain' o 'The Last Day', regresa a Madrid tras años de espera para ofrecer un show cargado de energía y momentos memorables. Wolf Alice será otras de las actuaciones principales, donde presentará las canciones de su último álbum 'The Clearing'.

Además, por primera vez estará The Last Dinner Party, una banda cuyo sonido fusiona rock teatral, glam y pop barroco y combina guitarras y percusión con letras cargadas de actitud. La primera jornada contará también con Jenny Beth y The War and Treaty, Palaye Royale, Dogstar, Hot Milk, Villanelle, Hotwax, MadMadMad y Bigger Splash.

JENNIE, ZIMMER90 Y THE BLAZE

El 9 de julio tendrá lugar el regreso de Florence + The Machine a Madrid, dentro de su gira y presentando su nuevo álbum 'Everybody Scream'. Ese mismo día, Lorde debutará en Madrid, inundando el escenario con su carisma y su característico synth-pop.

También actuará Jennie, la artista surcoreana y proyecto en solitario de Blackpink quien ofrecerá un espectáculo que combina R&B, Hip-Hop y K-Pop. Se sumarán Teddy Swims, Zara Larsson, Charlie Puth, Renée Rapp, el DJ set de The Blaze, Sadie Jean, Son Mieux, Zimmer90, Frost Children y Chloe Slater, entre otros.

Ya el viernes, Twenty One Pilots ofrecerá un concierto que combinará pop, rock y hip hop. Asimismo, Kings Of Leon se subirá al escenario del festival para hacer corear al público clásicos como 'Sex on Fire' y 'Use Somebody'.

Pixies celebrarán su 40 aniversario con parada en Mad Cool Festival, repasando clásicos como 'Where Is My Mind', 'Here Comes Your Man' o 'Hey'. Ese mismo día, Halsey se subirá al escenario con un espectáculo visual, interpretando sus grandes éxitos con un enfoque teatral y letras reivindicativas sobre salud mental y derechos humanos.

A Perfect Circle confirma su paso por el festival en el marco de su gira europea, junto a otros destacados artistas como Sigrid, Interpol, Holly Humberstone y Midnight Generation. También se podrá disfrutar de las actuaciones de Cliffords, Usted Señalemelo, Karen Dio, Rio Kosta y My First Time.

En su día de cierre, el 11 de julio, actuarán Nick Cave & The Bad Seeds, la histórica banda de britpop PULP, liderada por Jarvis Cocker, y David Byrne. The Black Crowes terminarán la jornada con su rock sureño lleno de blues y garra. Kasabian, Jalen Ngonda, The Vaccines y Matt Berninger completan la jornada, acompañados de artistas como The Reytons, Persia Holder, Overpass, TTSSFU o Supermodel.

Como cada año, la música electrónica tendrá su espacio del 9 al 11 de julio con la presencia de Richie Hawtin, Boys Noize, Polo & Pan, Nina Kraviz, Swimming Paul, Weval, Palms Trax y Bunt. Además, el público podrá disfrutar de LA PALOMA, Hoonine, Aerea, Young Prado o Luxi Villar. La edición se completará con los futuros ganadores de Mad Cool Talent y Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou.