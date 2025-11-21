Los forenses ratifican el ensañamiento en el asesinato de un hombre en silla de ruedas en Villa de Vallecas

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los médicos forenses han ratificado en sede judicial durante la prueba pericial el ensañamiento y alevosía con el que actuó el acusado de asesinar en julio de 2024 a su compañero de piso, un hombre postrado en silla de ruedas, en una vivienda del distrito madrileño de Villa de Vallecas.

Los hechos se produjeron el 30 de julio de 2024 cuando el agresor atacó a la víctima de forma súbita con un cuchillo, causándole múltiples puñaladas que provocaron su muerte inmediata. Tras los hechos, se entregó y reconoció el crimen. El asesinato se produjo en el transcurso de una pelea que se produjo con motivo del piso.

En la pericial, dos especialistas en Forensía han detallado las heridas que presentaba el cadáver, cuyas imágenes se han mostrado a los miembros del jurado popular. La lesión mortal fue la que le seccionó el cuello afectando a la vena yugular. El arma homicida, un cuchillo de grandes dimensiones, ha sido exhibido al jurado.

Estos forenses emitieron también en la instrucción un informe de minusvalía por lesión medular que sustenta la petición de prisión permanente revisable al ratificar que la víctima era una persona vulnerable.

El juicio ha quedado visto para sentencia con los informes finales de las partes. En su última palabra, el acusado ha pedido perdón a la familia. "Estoy arrepentido desde el minuto uno", ha subrayado.

En su intervención, el fiscal ha subrayado que la víctima no tuvo ninguna opción de defenderse al ser atacado por el agresor, quien se aprovechó del estado vulnerable de su compañero de piso por razón de su discapacidad. Entiende que concurre una agravante de alevosía, al igual que de ensañamiento ante las numerosas puñaladas que propinó.

El juicio arrancó el pasado con la selección del jurado popular que enjuiciará los hechos. En la sesión ha comparecido además el médico psiquiatra que examinó el procesado en la prisión de Soto del Real, descartando patologías mentales.

El fiscal solicita para el procesado prisión permanente revisable por un delito de asesinato, con la agravante del artículo 140.1.1ª, al concurrir especial vulnerabilidad de la víctima, una condena que el procesado ha aceptado al alcanzar un acuerdo de conformidad.

Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado convivía con la víctima desde 2023. En la mañana de los hechos, presuntamente atacó de forma súbita a su compañero, que se encontraba sentado en una silla de ruedas debido a una lesión medular.

La Fiscalía sostiene que el acusado le asestó múltiples puñaladas con un cuchillo de cocina, provocándole lesiones graves en la zona cervical, torácica y abdominal que derivaron en un shock hemorrágico y su fallecimiento casi inmediato.

Horas después, el acusado se personó en una comisaría de Puente de Vallecas y comunicó a los agentes que había acabado con la vida de su compañero, extremo que fue confirmado por la Policía en el domicilio. Fue detenido ese mismo día y permanece en prisión provisional desde el 1 de agosto de 2024.

El fiscal califica los hechos como un delito de asesinato con alevosía, con la circunstancia agravante al concurrir especial vulnerabilidad de la víctima. Además, reconoce la atenuante de confesión por haberse presentado voluntariamente ante la Policía.

Por estos hechos, solicita para el acusado la pena de prisión permanente revisable, además del pago de diversas indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil: cuantías superiores a 98.000 euros para cada uno de los dos hijos menores de la víctima, la misma cantidad para su esposa y 16.500 euros para su hermana.