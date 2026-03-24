Francisco Martín pide por carta a Almeida que reconsidere los eventos masivos en Iberdrola Music al no haber seguridad

Archivo - (I-D) La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante un Consejo y la Junta Local de Seguridad de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido "formalmente" al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que no autorice la celebración de eventos masivos en el Iberdrola Music mientras no se garantice la "seguridad" de los asistentes. Allí está previsto que la cantante colombiana Sakira celebre tres conciertos el próximo mes de septiembre.

Fuentes de la citada delegación del Gobierno han señalado que en la tarde de ayer lunes 23 de marzo, Francisco Martín le remitió una carta a Almeida en la que solicita que "reconsidere" su posición y no autorice que se celebren eventos masivos en el citado espacio.

La petición se hace mientras no concurra "de manera efectiva" las condiciones adecuadas de "accesibilidad, movilidad y seguridad que una ciudad como Madrid debe garantizar a quienes asisten a este tipo de espectáculos".

En la citada carta le recuerda el delegado del Gobierno que se trata de una "reclamación" que viene realizando expresamente desde hace tiempo ante, precisa, "los antecedentes recientes que desaconsejaban el uso de ese espacio para eventos con afluencia masiva de público". Señala además, que "ellos mismos reconocieron, tras los problemas de movilidad y seguridad registrados en Mad Cool y en el concierto de Harry Styles".

La Delegación del Gobierno reclama "responsabilidad" y señala que aún queda tiempo para "implementar medidas de mejora" de este espacio o de "trasladar" estos eventos a otras ubicaciones que sí garanticen las medidas de seguridad necesarias para los asistentes.

PIDE A AYUSO Y ALMEIDA QUE SE TOMEN EN SERIO LA SEGURIDAD

El propio Francisco Martín ha reclamado a Ayuso y Almeida que se toman "muy en serio" la seguridad de los asistentes a los grandes eventos en la Comunidad de Madrid: "No puede ser que ahora estén facilitando que en un espacio como Iberdrola Music, donde ellos mismos dijeron que no se podían celebrar eventos de fenómeno fans, ahora se vaya a poder celebrar una serie de conciertos que tienen esa serie de caractarísticas".

"Todos tenemos en la cabeza lo que pasó hace unos años cuando con el concierto de Harry Stiles centenares de personas deambulaban por la M-45", ha recordado para acto seguid apuntar que "nada ha cambiado desde entonces" ya que ni la Comunidad ni el Ayuntamiento "han hecho nada para cambiar esas condiciones".

Por ello, ha insistido en que "habiendo tiempo de por medio" les pide que adopten las medidas necesarias para "acondicionar el Iberdrola Music si es que allí quieren celebrar grandes eventos". En caso contrario, es decir, si no es posible tomar estas medidas de seguridad, les reclama que se trasladen a otro espacio de la ciudad en el que "sí están habilitados para celebrar eventos en condiciones de seguridad como las que todos los asistentes merecen".