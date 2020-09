Franco critica el mensaje "xenófobo" de Ayuso sobre inmigración y el discurso "fallido u oculto" sobre rebaja fiscal

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha criticado este miércoles el mensaje "xenófobo" lanzado ayer en el Debate del Estado de la Región por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre inmigración y el discurso "fallido u oculto" sobre la nueva bajada de impuestos que anunció.

"Es posible que lo que diga al respecto no sea pacífico, no sea bien interpretado, pero sí tengo que mostrar mi preocupación, no solo como delegado del Gobierno, sino también como ciudadano por algunos mensajes que se han trasmitido ayer. Ese mensaje yo diría que xenófobo de culpabilizar, luego rectificado con matices, a la población inmigrante del número de casos en algunos distritos de Madrid es muy, muy peligroso. Que un dirigente político, sea del signo que sea, diga eso en sede parlamentaria, a mí como ciudadano me ha parecido gravísimo", ha manifestado Franco en una entrevista concedida a Europa Press.

Por otro lado, ha calificado de "anuncio curioso" la bajada de impuestos a la que se comprometió la presidenta madrileña pese a la situación derivada de la pandemia, "dicho así alegremente, sin saber a quién va a afectar".

"A cualquier dirigente le gusta hablar de bajada de impuestos, que puede incluso dar votos y réditos electorales seguramente. Pero hay que saber a quién se le baja. Es posible que haya capas de la sociedad susceptibles de que sus impuestos bajen", ha añadido el también secretario general de los socialistas madrileños.

No obstante, ha acusado a Ayuso de "pasar del victimismo a la ausencia de complejos en cuestión de minutos u horas", ya que mientras reclama Gobierno de España fondos para atender la Sanidad y Educación pública por otro lado habla de rebaja de impuestos "al parecer indiscriminada". "Algo está fallando en el discurso o algo nos están ocultando", ha esgrimido José Manuel Franco.