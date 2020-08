Franco descarta ahora una moción de censura y dice que sería "magnífica noticia" que Gabilondo fuera Defensor del Pueblo

Admite que es posible que la desescalada "no haya sido perfecta, todo lo eficiente y eficaz que debiera ser" y por eso ahora hay brotes

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha descartado que el PSOE presente en estos momentos de pandemia un moción de censura contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y asegura que sería una "magnífica noticia" que el actual portavoz socialista en la Asamblea fuera el nuevo Defensor del Pueblo.

En una entrevista esta mañana en 'Telemadrid' recogida por Europa Press, Franco ha dicho que ahora no toca plantear una moción pero cuando creen "que los niveles de incapacidad del Gobierno regional llegan a un extremo intolerable" pondrán en marcha este mecanismo parlamentario "en beneficio de los madrileños". "En estos momentos con la situación epidemiológica no demos pensar en moción de censura, pero cuando se supere puede haberla", ha reiterado.

Preguntado por los rumores que sitúan a Ángel Gabilondo como nuevo Defensor del Pueblo de España, el también secretario general de los socialistas madrileños ha contestado que de confirmarse sería "una magnífica noticia". "Tiene el apoyo del PSOE para ser Defensor y lo que quiera ser porque creo que se lo habría ganado", ha añadido.

Y respecto a las acusaciones de una supuesta oposición blanda liderada por Gabilondo, Franco ha afirmado que quiere para su partido una oposición responsable. "A mí me gusta el estilo de Gabilondo. Lo que no vamos a hacer es cambiar el estilo de una persona tan respetable, educada y sensata como él. Reconozco que dentro del partido hay quien pide mayor dureza. Es entendible, pero si hay más dureza tiene que ser sin insultos ni crispar. Hay que contraponer ideas y modelos con el del Gobierno regional", ha esgrimido.

El delegado ha admitido que ha sido crítico con la gestión del Gobierno regional de la pandemia y en general "pero en estos momentos complicados no quiero añadirle gravedad".

"Debemos trabajar todos juntos y aparcar las críticas para que no se produzca lo de primavera. Creo que estamos tiempo. No llegamos a tiempo en rastreadores, no se ha actuado con la premura adecuada. Y tenemos centros de Atención Primaria cerrados pero ahora mismo creo que es momento de trabajar conjuntamente más que hacer críticas. Pero es verdad que hay contradicciones entre consejeros de la Comunidad, que no es bueno para la percepción de los madrileños", ha apostillado.

CORONAVIRUS: "DATOS PREOCUPANTES"

El delegado del Gobierno en Madrid ha apuntado que los datos actuales del Covid-19 son "realmente preocupantes". "Estoy convenido que tras la parte más dura de la pandemia habremos sacado las lecciones oportunas para que los efectos de este rebrote no sean tan dramáticos como en esos meses. Estoy convencido de que las autoridades sanitarias sabrán estar a la altura de las circunstancias", ha dicho.

Preguntado por la situación de España en la que los rebrotes de coronavirus son de los más altos de Europa, Franco admite que es posible que la llamada 'desescalada' "no haya sido perfecta, todo lo eficiente y eficaz que debiera ser". "Hay que tener en cuenta que los ciudadanos tras meses confinados tenían un deseo de comunicarnos directamente. Y los españoles además por suerte nos gusta el contacto directo y abrazarnos. Y es posible que esta reacción humanamente entendible nos haya llevado a excesos que ahora estamos pagando", ha argumentado.

MANIFESTACIÓN DE NEGACIONISTAS

El representante del Gobierno central en Madrid también ha hablado de la manifestación de los llamados negacionistas hace unas semanas en la plaza de Colón, indicando que las manifestaciones son un derecho fundamental que no se autorizan, sino que se comunican.

"Los organizadores decían en el comunicado que iban van a tomar todas las distancias sociales, pero en ningún momento mencionan la palabra mascarillas. Nosotros cuando hacemos toma de conocimiento de la manifestación les recordamos la obligatoriedad de llevar mascarillas y de guardar distancias. Es verdad que hacer previsiones de lo que ya ha pasado es muy fácil. Es cierto que en redes sociales algunos decían que no había que llevar mascarillas. Y otros que decían que sí pero inscrito los mensajes que decían", sostiene.

El delegado ha defendido la actuación policial en dicha concentración, ya que los agentes impidieron que los manifestantes llegaran a calles adyacentes. Una vez que vieron muchas personas sin mascarillas, trataron de identificar al mayor número de personas posible sin la misma, que tendrán "su sanción correspondientes".

José Manuel Franco ha justificado además que los antidisturbios no disolvieron la protesta porque "se hubieran dispersados por las calles y sería peor el remedio que la enfermedad". Ahora, si los llamados negacionistas volvieran a comunicar una manifestación, "incrementarían las precauciones".

En general, respecto a las multas a ciudadanos que incumplen las nuevas normas para evitar la propagación del coronavirus, el representante del Gobierno central en Madrid ha recalcado que "se va a sancionar a todos" que las incumplan pero a la hora de tramitar las mismas "no pueden actuar con la celeridad que la gente desea", ya que ha reconocido que durante el estado de alarma hubo un "pequeño atasco" en este procedimiento ya que los funcionarios estaban trabajando desde casa.

José Manuel Franco también se ha mostrado favorable a dar autoridad a responsables de bares, hoteles y otros establecimientos para que puedan obligar a sus clientes a ponerse la mascarilla y guardar las medidas de seguridad "para que las personas irresponsables se comporten de manera responsable". "Teníamos al virus controlado pero no lo habíamos. Las administraciones tienen que hacer su trabajo pero hay una responsabilidad individual que no debemos olvidar", ha concluido.