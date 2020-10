Franco recuerda a Madrid que tiene hasta este viernes para marcar las directrices que desarrollen la orden de Sanidad

Delegado del Gobierno cree que no será necesaria la ratificación de las medidas por el TSJM y que se sancionará desde el viernes

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha recordado a la Comunidad de Madrid que tiene 48 horas desde que se remitió la orden del Ministerio Sanidad con las nuevas medidas, plazo que se cumpliría mañana por la noche, para "desarrollar y marcar las directrices para dar cumplimiento" a las medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud.

"Madrid tiene que promover una orden, hacerla llegar a las instituciones, por ejemplo a los ayuntamientos y ahora mismo es la Comunidad quien tiene que hacerlo", ha expuesto Franco en una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que de no hacerlo será el Gobierno de España quien "de cumplimiento a lo que dice la orden".

Al hilo, ha señalado que está "convencido" de que no será así y de que habrá un "ejercicio de responsabilidad", por lo que no hará falta "un paso más" por parte del Estado.

"Si quieren recurrir, que recurran, están en su derecho, pero pongámonos manos a la obra desde la unidad", ha rogado el delegado del Gobierno. Franco ha advertido de que la sociedad "empieza a estar un poco harta de los vaivenes" con los confinamientos por lo que ahora "hay una norma clara a la que atenerse y con unos parámetros".

Asimismo, ha explicado que con la aplicación de esta orden decaerían las medidas anteriores de la Comunidad, por lo que la unidad de restricción será en los municipios con más de 100.00 habitantes --que son los afectados por la orden ministerial de Sanidad--, dentro de los cuales habrá movilidad, y no los distritos o las áreas de salud. "No puede ser que un barrio de Fuenlabrada esté confinado y otro no con las incomodidades que conlleva", ha expresado Franco, quien entiende que ahora "ya no habrá confusión".

CREE QUE NO SERÍA NECESARIA RATIFICACIÓN POR EL TSJM

Al ser preguntado por las sanciones, ha señalado que se podrán producir desde que entre en vigor la orden del Ministerio de Sanidad y que cree que al ser las anteriores al ser "medidas limitativas de derechos que afectaban a partes concretas del territorio" era preciso ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que ahora "no sería necesario".

Así, ha indicado que el dispositivo será complejo, pero que se cuenta con la "experiencia" adquirida en la primera fase del Covid y que, además, confía en el "ejercicio de responsabilidad" de los ciudadanos que "va a ser lo esencial para que salgan bien" las medidas. "No podemos permitirnos el lujo de que no salga bien por las disputas políticas o jurídicas", ha lanzado.

En otra clave, al ser preguntado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que a las !19 horas no se había recibido" la carta que el regidor han enviado a Franco para solicitar una reunión operativa del dispositivo que controle las restricciones.

Aún así, ha emplazado al primer edil a que primero "se ponga de acuerdo" con sus socios de Gobierno y con la Comunidad porque en la solicitud de efectivos del Ejecutivo regional figura que en la capital "no había ninguna necesidad" de efectivos.

Por último, ha lanzado un mensaje al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), para que su formación haga "una profunda reflexión sobre su papel en el futuro de la política madrileña y española"; un mensaje tras el que ha recordado que se le invitó a formar Gobierno con "el partido ganador de las elecciones", el PSOE, pero que optaron "por las otras dos derechas".

"A Aguado le pido una reflexión en profundidad, pero ahora toca estar todos juntos contra el virus", ha zanjado el delegado del Gobierno en Madrid.