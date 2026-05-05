FRAVM advierte que una población como la equiparable a Zaragoza o Sevilla no tiene acceso a una piscina en sus barrios

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MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) ha criticado que Madrid esté a la cola entre las grandes ciudades en lo que a piscinas públicas se refiere y que una población como la equiparable a Zaragoza o Sevilla no tiene acceso a un equipamiento de estas características en sus barrios, un dato negado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha aseverado que el pasado 2025 fue el año con el mayor número de estos equipamientos abiertos.

La entidad ciudadana que preside Jorge Nacarino ha dado a conocer un informe de la Plataforma por la Remunicipalización y Gestión Directa de los Servicios Públicos de Madrid con datos del verano de 2025 obtenidos del Portal municipal de Transparencia con el que afirman que la capital "sigue a la cola de las grandes ciudades de España en número de estas dotaciones: solo Sevilla dispone de menos piscinas".

A días del 15 de mayo, cuando arrancará la temporada de verano, como ha confirmado Almeida desde el Retiro, el informe indica que cinco distritos siguen sin disponer de piscina --Centro, Retiro, Salamanca, Chamberí y Chamartín--, lo que afecta a más de 705.000 habitantes, el 20,4% de la población de la capital, en "un volumen equiparable al de ciudades como Zaragoza o Sevilla, que cuentan con unos 690.000 habitantes cada una".

Almeida, por su parte, cree que hay que reconocerle al Gobierno municipal que "no ha habido un año en el que haya habido más piscinas abiertas en la ciudad de Madrid que en 2025, cuando se abieron nuevas por primera vez en 30 años en esta ciudad", como la de la calle Mistral (Barajas) o la del Paseo de la Dirección (Tetuán). A eso ha unido la apertura de las piscinas cubiertas con zonas de solarium.

Tampoco se ha olvidado de la piscina al aire libre en Retiro en la que se trabaja y que abrirá en 2027. Sin embargo, desde la FRAVM han contestadon que por el momento sólo tienen el anunció del anteproyecto de construcción de una piscina de verano en el número 138 de la calle Doctor Esquerdo porque "el proyecto definitivo ni siquiera está aprobado, de tal forma que la apertura del nuevo equipamiento se puede demorar meses o incluso años".

"LUCHA DRAMÁTICA" POR UN TICKET

En la FRAVM añaden que, atendiendo al número de plazas disponibles en las piscinas, indica que "sólo uno de cada cien habitantes de la capital puede acceder a una piscina municipal de verano en un día, lo que equivale al 1% de los madrileños y madrileñas".

"Estamos ante una oferta ridícula para las necesidades actuales de la población, lo que provoca una lucha dramática por obtener en la web o en la APP o en la taquilla una entrada a la piscina", han denunciado públicamente en su informe la Plataforma.