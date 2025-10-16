La FRAVM insiste en la "ilegalización" de empresas de desokupación tras la pelea multitudinaria de Vallecas

Archivo - Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid tras el anuncio del ministerio de Consumo de bloquear casi 66.000 anuncios ilegales, a 19 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha insistido este jueves en la "ilegalización" de empresas de desokupación tras la pelea multitudinaria ocurrida el martes en el distrito de Puente de Vallecas entre vecinos y miembros de una empresa desokupa.

"No podemos normalizar que las llamadas empresas de desokupación, con sus grupos paramilitares, irrumpan en nuestros barrios para expulsar de sus hogares, usando métodos muchas veces constitutivos de delito, a vecinos y vecinas que por diferentes circunstancias no pueden afrontar los gastos de vivienda", ha aseverado la FRAVM en un comunicado.

En este sentido, ha apuntado que el Estado "tiene instrumentos de sobra" para "garantizar los derechos" de los propietarios y que "son sus cuerpos y fuerzas de seguridad, a las órdenes del Poder Judicial" los encargados de hacerlo. "Es hora de poner fin a este tipo de empresas", ha afirmado la federación.

Dice la FRAVM que muchas de estas empresas están integradas por individuos que militan "en grupos neonazis y de extrema derecha" que emplean "coacciones, amenazas y violencia" para "forzar" a personas y familias vulnerables a "abandonar el techo en el que viven".

La Policía Municipal de Madrid detuvo el martes a 16 personas involucradas en una pelea en plena vía pública entre vecinos de la calle Alfonso XIII y miembros de una empresa de desokupación y en la que tres personas resultaron heridas, incluido el propietario de la vivienda okupada.

INCIDENTES EN UN GIMNASIO

Agentes de la Policía Municipal y de la Nacional se presentaron en esa calle tras recibir una llamada alertando de una pelea multitudinaria. A su llegada, los agentes observaron que varios de los implicados en el incidente trataron de huir de la zona.

Tras esto, los agentes lograron contactar con el propietario de la vivienda, que aseguraba que se había desplazado hasta un gimnasio de boxeo situado en la misma calle para negociar la recuperación de su vivienda, momento en el que fue agredido con un ladrillo en la cabeza y tuvo que ser atendido por efectivos sanitarios.

En base a estas declaraciones, la Policía accedió al gimnasio de boxeo, que estaba cerrado desde dentro, y localizó a tres personas que afirmaban haber sido atacadas por el grupo de empleados de la empresa de desokupacion. Los agentes localizaron elementos susceptibles de ser usados como un arma, como un bate de béisbol metálico, palos de madera e incluso hazadas.

"Tal y como pudieron comprobar ante la casa de ese vecino personas de la Asociación Vecinal de Doña Carlota-Nueva Numancia, los escuadristas lo intimidaron con gritos, amenazas y golpes en su puerta, para después provocar incidentes en otros lugares del barrio e intentar el asalto del citado gimnasio", ha trasladado la FRAVM.

Según comparte la federación vecinal, el vecino afectado ha señalado que "llevaba muchos años en el barrio y nunca había generado ningún problema de convivencia". "Algo que sí provocaron los matones de la compañía", han lamentado.

"Con los precios del alquiler y la compra de vivienda desbocados y sin visos de reducirse, en la Comunidad de Madrid vivimos una auténtica emergencia habitacional. Un problema gravísimo que requiere de políticas valientes de control de precios y persecución de la especulación, fomento de la vivienda pública y del alquiler asequible, y no de la acción violenta de las empresas de desokupación", ha zanjado la FRAVM.