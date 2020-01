La FRAVM pide cautelares contra la llegada de basuras del Este porque "no hay convenio" y sí "informes 'ad hoc'"

Actualizado 24/01/2020 13:09:35 CET

Además señalan que la directora de Valdemingómez no tiene competencia para autorizar la entrada diaria de 600 toneladas de residuos

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha presentado en los juzgados de lo contencioso-administrativo de la calle Gran Vía la solicitud de medidas cautelares para frenar la llegada de basuras a Valdemingómez procedentes de la Mancomunidad del Este porque "no hay convenio" firmado entre dicha entidad y el Ayuntamiento pero sí "informes ad hoc" procedentes de la Comunidad.

Además argumentan que la directora del parque tecnológico "no tiene competencias para autorizar la entrada diaria de 600 toneladas de residuos, el equivalente a las dos terceras partes de lo que se incinera diariamente en Valdemingómez", ha expuesto el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos.

"Estamos ante una situación en la que el Ayuntamiento, sin tener ningún tipo de acuerdo con la Mancomunidad, porque no tiene firmado ningún convenio, está dando autorización para que vengan esos residuos durante al menos los dos primeros meses", ha indicado Villalobos.

El presidente de la FRAVM ha hecho hincapié en que se está produciendo una vulneración de la ley "porque no hay ese convenio y quien está firmando las autorizaciones no es competente para hacerlo", unido a que lo hace "en base a un informe que se ha hecho a sí misma como directora general del parque tecnológico".

"TEÓRICOS INFORMES HECHOS AD HOC"

La federación vecinal destaca en su solicitud de cautelares que "los teóricos informes en los que se está basando el Ayuntamiento y que proceden de la Comunidad están hechos ad hoc, están construidos para poder decir sí a los residuos porque parten de una premisa que se autoimpone la persona que hace el informe".

Desde la FRAVM indican que lo adecuado habría sido empezar por la firma de un acuerdo entre la Mancomunidad, el Ayuntamiento y la Comunidad para, a continuación, recabar el dictamen de los servicios jurídicos y pasar por la decisión de Junta de Gobierno, que diera potestad a la dirección general del parque tecnológico para firmar esas autorizaciones de entrada de residuos.

Villalobos ha puntualizado que sí ha habido conversaciones y "tienen un borrador de convenio pero los borradores son borradores y los acuerdos son acuerdos".

AFECCIONES AL VECINDARIO

Villalobos, también vecino de Vallecas, ha asegurado que la llegada de los residuos del Este a Valdemingómez tiene "claras afecciones al vecindario (del Ensanche) y a la ciudad al someter a una sobreexplotación a la única instalación que se tiene para gestionar los residuos sólidos de la ciudad".

"Los que vivimos en los alrededores de Valdemingómez estamos padeciendo olores como en los peores tiempos", ha aseverado el presidente de la FRAVM, que además ha recordado que esta decisión impide el cumplimiento de la vigente Estrategia de Residuos de la ciudad, "que dice que hay que reducirlos, no aumentarlos".

También ha recordado que el estudio epidemiológico del Ayuntamiento "dice que en el Ensache de Vallecas hay el triple de dioxinas y furanos que en la calle Montesa del distrito de Salamanca, sustancias persistentes, bioacumulativas y cancerígenas que puede generar cáncer de pleura, linfoma de Hodgkin y otros tipos de enfermedades graves, especialmente la gestación".

EL RECURSO TUMBADO DE MÁS MADRID

Ayer el juzgado de lo contencioso-administrativo número 31 de Madrid denegó las medidas cautelares que había solicitado el grupo municipal de Más Madrid para evitar que el Ayuntamiento de la capital continuara recibiendo los residuos de la Mancomunidad del Este.

Según informaron fuentes jurídicas a Europa Press, el Juzgado rechaza suspender este traslado argumentando que lleva operativo "desde hace semanas, sin que se acredite ninguna incidencia relevante técnica, ambiental o para la salud pública".

Ante esto, Villalobos confía en que el juez o jueza que se haga cargo del recurso interpuesto por la Federación tenga en cuenta que, "más allá de la supuestas alternativas a aportar, cuando no hay obligación, ni Madrid está obligada, lo que se está produciendo es una vulneración de la ley y la justicia está para eso".

La FRAVM hace hincapié en su recurso en los "ilícitos administrativos que la Justicia no puede pasar por alto", junto a "los teóricos informes en los que se está basando el Ayuntamiento y que proceden de la Comunidad, que están hechos ad hoc, construidos para poder decir sí a los residuos porque parten de una premisa que se autoimpone la persona que hace el informe".

"Desde la dirección general (donde se enmarca la dirección del parque tecnológico) se emplean unos informes que realizan ellos mismos para poder decirse que tienen que hacer lo que previamente han decidido que quieren hacer y le añadimos (al juzgado) que los informes que emite la Comunidad están basados en hipótesis que no contemplan todas las posibilidades", ha explicado Villalobos, que ha tildado dichos informes de "imperfectos, al menos".

A eso apunta que el informe que emite la Comunidad dice que si la basura estuviera ensacada durante 24 meses podrían producirse problemas, como los de emisión de gases. "¿Y por qué no tres meses? ¿Cuatro, cinco? Si (a Loeches) se le somete a un plan de obras riguroso, con trabajos a tres turnos y trabajando las 24 horas, lo mismo se puede terminar en cinco meses. ¿Por qué no se ha valorado esa posibilidad? La Comunidad se ha autocontestado que no se puede hacer eso pero es muy poco riguroso, es un informe deficiente", ha declarado el presidente de la FRAVM.