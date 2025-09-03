La FRAVM pide a Sira Rego una ley para prohibir protestas ante los centros de menores y "proteger sus derechos"

Critica a Vox por "aprovecharse de una tragedia" para "arremeter" contra los menores extranjeros no acompañados

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha pedido a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, impulsar una ley para prohibir protestas ante los centros residenciales de menores con el objetivo de "defender y proteger los derechos de los niños".

Así lo ha reclamado el presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, tras mantener una reunión con Rego en la sede ministerial, donde ha sugerido la introducción de modificaciones en normas como la Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal que incluyan "castigos a aquellas personas o grupos que promuevan ante este tipo de establecimientos concentraciones, manifestaciones y otros actos públicos dirigidos contra los menores".

"Esto serviría para reforzar la actual Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que busca asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia", ha detallado la asociación vecinal en un comunicado.

En este sentido, la FRAVM ha apuntado que "la protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales", entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990.

Nacarino, que en el encuentro ha estado acompañado por el miembro de la directiva de la federación, Julio López de la Sen, ha sugerido a la ministra "seguir la estela empleada para frenar el acoso a mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo", que cristalizó en una reforma del Código Penal que fue avalada por el Tribunal Constitucional el año pasado.

"Ya está bien de que determinados grupos que defienden ideas racistas, xenófobas y fascistas y son abiertamente antidemocráticos continúen acosando, intimidando, criminalizando y denigrando a niños y niñas de estos centros, uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Nuestro deber es protegerles y defender su dignidad y su futuro, por eso hemos pedido a la ministra que el Gobierno central promueva cambios legislativos en este sentido", ha subrayado al término de la reunión.

Por su parte, Rego ha censurado "la criminalización" de las personas migrantes y ha insistido en que el Gobierno de España "protegerá a las personas más vulnerables del racismo y la xenofobia".

"PROTEGER A LOS NIÑOS"

El encuentro, que había sido acordado el pasado 25 de agosto, se ha producido un día después de la concentración en contra de la inmigración y en señal de apoyo a la menor de 14 años presuntamente violada la semana pasada por un joven residente del centro de migrantes de Hortaleza.

Esta concentración convocada por Vox había sido prohibida por la Delegación del Gobierno en Madrid, argumentando que se iba a celebrar frente al lugar de residencia de menores extranjeros y que entrañaba además un riesgo "elevado" de posibles altercados. Sin embargo, el partido siguió adelante con sus declaraciones ante el centro y logró congregar a varias decenas de personas así como una considerable presencia policial.

"El partido de extrema derecha ha aprovechado una vez más una tragedia abominable, la violación de una joven en un parque de Hortaleza presuntamente por un usuario de ese centro que gestiona la Comunidad de Madrid, para arremeter contra los menores extranjeros no acompañados, auténtico chivo expiatorio de los males de nuestro país para la formación de Santiago Abascal", ha censurado la FRAVM.

Al hilo, la asociación vecinal se ha solidarizado con la víctima de la agresión sexual y ha pedido que "caiga todo el peso de la ley sobre su responsable". Al mismo tiempo, ha condenado el ataque cometido por un grupo de encapuchados contra varios menores del centro de acogida de Hortaleza sucedido el pasado domingo y espera que "pronto sean detenidos y juzgados por ello".

"No podemos permitir que grupos abiertamente antidemocráticos extiendan su odio contra niños y niñas, sean o no de origen extranjero, tengan o no tengan familia en nuestro país. El Estado democrático tiene el deber de protegerlos y de protegerse a sí mismo ante la actual oleada reaccionaria que quiere ponerlo en peligro, atentando contra pilares fundamentales de nuestra sociedad, como son los derechos y la integridad de nuestros menores", ha concluido.