FRAVM recurre la ordenanza de terrazas de Almeida por vulnerar la accesibilidad con más de "204.959 sillas en aceras"

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha recurrido la ordenanza de terrazas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida al considerar que vulnera derechos como la movilidad y la accesibilidad en el espacio público, en una ciudad que cuenta con "más de 204.000 sillas y 63.800 mesas de terrazas ocupando aceras".

El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, ha informado en una rueda de prensa celebrada en la sede de la entidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por la federación contra la Ordenanza 7/2025 de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración.

Nacarino ha enmarcado este paso en la defensa de los derechos de los madrileños frente a una normativa que, a su juicio, "está hecha al servicio del sector de la hostelería". "Prometimos dar todos los pasos necesarios para defender los derechos de la ciudadanía", ha señalado, al tiempo que ha acusado al Consistorio de "entregar las llaves de la ciudad" a un sector que, según ha denunciado, es "claramente incumplidor".

Además, Nacarino ha cargado también contra el proceso de participación previo a la aprobación de la ordenanza. Según ha explicado, en la consulta realizada participaron algo más de 5.000 personas, lo que supone "apenas el 0,6% del censo de la ciudad".

Asimismo, ha criticado que el Ayuntamiento no incorporara ninguna de las 43 alegaciones presentadas por la federación vecinal durante la tramitación de la norma. Entre ellas figuraban propuestas como la creación de un Consejo de Terrazas para facilitar el diálogo entre vecinos, hosteleros y administración o medidas destinadas a mejorar la accesibilidad y la ordenación del espacio público.

MÁS DE 6.400 TERRAZAS EN LA CIUDAD

Durante la rueda de prensa, la portavoz del Grupo de Terrazas de la FRAVM, Pilar Rodríguez, ha indicado que en Madrid hay 6.472 terrazas que ocupan 196.647 metros cuadrados de espacio público, con 63.831 mesas y 204.959 sillas instaladas.

Rodríguez ha denunciado que esta situación limita la movilidad de los peatones y dificulta el uso del espacio público. "Estamos hablando del uso y el abuso por parte de la hostelería del espacio público, que es de todos", ha afirmado.

Entre los incumplimientos más habituales ha citado el exceso de ocupación de las aceras, el incumplimiento de los horarios de cierre o la falta de retirada del mobiliario una vez finalizado el horario autorizado. "No quiero exagerar y decir que se incumple en el 100% de los casos, pero la excepción es que se cumpla y la norma es que no", ha asegurado.

También ha criticado la ocupación de accesos a portales, la falta de separación entre terrazas o la invasión del espacio destinado al peatón y a personas con discapacidad.

Durante el acto, además, ha intervenido Carmen Bonet, integrante de la Comisión de Diversidad Funcional y Accesibilidad de la FRAVM y persona ciega, quien ha relatado las dificultades que encuentra en su día a día por la proliferación de terrazas.

Bonet ha defendido que el espacio público debe ordenarse priorizando al peatón. "Las calles son de todos y para convivir debemos ordenarnos", ha señalado. En este sentido, ha explicado que el apilamiento de mobiliario junto a la fachada, las mesas altas o los carteles publicitarios colocados perpendicularmente a los edificios generan obstáculos difíciles de detectar con el bastón.

"Son cosas con las que te vas encontrando y que tienes que esquivar, a veces con acierto y a veces no", ha relatado. También ha señalado que en ocasiones las terrazas dificultan el acceso a paradas de autobús o a puntos de cruce peatonal al invadir los espacios de paso.

Junto a las dificultades de accesibilidad, ha mencionado otros problemas como el ruido o la presencia de estufas en terrazas durante el invierno y ha lamentado la falta de respuesta municipal ante las quejas vecinales. "Uno espera que su Ayuntamiento se ocupe de los vecinos y no parece que lo haga", ha afirmado.

RECURSO ANTE EL TSJM

El abogado de la FRAVM, Raúl Maíllo, ha explicado que el recurso se basa en la defensa del interés general y en la necesidad de garantizar la convivencia entre vecindario y hostelería con especial atención a la accesibilidad y a la seguridad en el espacio público.

Maíllo ha recordado que la sentencia del TSJM de 11 de abril de 2024 que anuló la anterior modificación de la ordenanza ya señalaba tres cuestiones relevantes: la necesidad de un trámite real de audiencia pública, la evaluación ambiental estratégica y el impacto presupuestario de la norma.

Sobre el primero, ha sostenido que el proceso participativo "no ha involucrado realmente a los sectores especialmente afectados", mientras que en relación con el impacto económico ha cuestionado que el informe municipal afirme que no habrá efectos presupuestarios pese a que se prevé un aumento de autorizaciones de terrazas.

Asimismo, ha señalado que existen precedentes judiciales en esta materia, como la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ordenanza de terrazas de Elche que, según ha indicado, refuerza la necesidad de proteger al vecindario frente a una ocupación excesiva del espacio público.

A preguntas de los periodistas, el abogado ha explicado que el resultado del proceso judicial del TSJM podría tener distintos efectos sobre la normativa vigente. Si la ordenanza fuese anulada en su totalidad, por ejemplo por considerar que no ha existido una audiencia pública real o que el informe económico es insuficiente, la regulación volvería a la ordenanza de 2013.

En cambio, si la sentencia anulara únicamente algunos artículos concretos, como los relacionados con accesibilidad, el resto del texto podría mantenerse con la eliminación de esos apartados.

En cualquier caso, Maíllo ha subrayado que el objetivo de la federación no es regresar a la regulación de 2013, sino impulsar una nueva normativa fruto del diálogo con el vecindario. "Creemos que es necesaria una nueva ordenanza de terrazas, pero una ordenanza ordenada y dialogada", ha concluido.