La vicealcaldesa defiende una "buena" ordenanza de terrazas y lamenta la "posición negacionista" de la FRAVM

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha defendido una "buena" ordenanza de terrazas, para lamentar la "posición absolutamente negacionista" de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM).

Sanz ha contestado así desde Los Carriles a la admisión a trámite del recurso presentado por la federación que preside Jorge Nacarino contra la ordenanza de terrazas al considerar que vulnera derechos como la movilidad y la accesibilidad en una ciudad que cuenta con "más de 204.000 sillas y 63.800 mesas de terrazas ocupando aceras".

La también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias ha replicado que desde el equipo de Gobierno contestaron "a todas y cada una de las alegaciones" y también hablaron con la FRAVM "en múltiples ocasiones", para lamentar la "posición absolutamente negacionista y de prácticamente cerrar todas las terrazas que hay en Madrid o limitarlas de una manera extraordinaria" por parte de la organización vecinal.

"Es evidente que no podíamos llegar a un acuerdo con ellos. Eso no quiere decir que no se les escuche pero evidentemente no se ha podido llegar a un acuerdo con ellos", ha explicado Sanz, que ha remarcado que si el recurso ha sido admitido a trámite es porque "formalmente está correcto", sin más.

Ahora serán los tribunales de lo contencioso los que lo valoren, ha continuado, para referirse a "una buena ordenanza para Madrid que ha venido precisamente a que el descanso vecinal esté garantizado y también que promocione una actividad económica que es esencial para la ciudad". "Creo que se ha hecho un extraordinario trabajo en esa ordenanza y por lo tanto confiamos en que el recurso no vaya a ir a más", ha zanjado.