FRAVM tilda de "chapuza" la tasa de basuras, exige su paralización y pide responsabilidades a Almeida tras su anulación

Archivo - Imagen de archivo de los contenedores instalados en Usera. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha tildado de "chapuza" la tasa municipal de basuras y ha exigido su paralización inmediata, además de pedir responsabilidades políticas al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida tras su anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

"Estamos ante una nueva chapuza del equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, un error gravísimo que, de nuevo, genera incertidumbre y desconfianza en la vecindad, por no hablar de lo que puede costar al erario público", ha señalado la FRAVM en un comunicado después de que la Justicia haya anulado la tasa de basuras municipal por "defectos sustanciales" en su tramitación. En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se declara la nulidad de pleno derecho del citado tributo. Contra la misma cabe recurso.

La entidad vecinal ha advertido de que esta situación genera "incertidumbre y desconfianza en la vecindad" ante una tasa que se tramitó de manera "improvisada, injusta y chapucera".

En este sentido, la FRAVM ha criticado la falta de acceso a documentos clave, como "los anexos del informe técnico económico", "esencial" para comprender cómo se calculaba la tasa. "¿Cómo podíamos alegar adecuadamente si desconocíamos la forma en la que el Ayuntamiento había calculado la cuantía de cada barrio?", ha preguntado la FRAVM.

"Al ocultar esta información, el Ayuntamiento no sólo ha cometido un error de procedimiento administrativo, sino que ha generado una verdadera indefensión real y una vulneración de los derechos a la participación ciudadana. Y es que no se puede exigir un esfuerzo económico a las vecinas y los vecinos mientras se ocultan las cuentas que lo justifican", ha apostillado la FRAVM, que ha insistido en reclamar responsabilidades políticas ante el "caos jurídico" generado por lo que ha calificado como "chapuza administrativa".