Fuencarral estrenará nuevo centro de salud en 2027: más de 5.000 metros cuadrados para atender a 25.000 vecinos

La consejera de Sanidad, Fátima Matute - EUROPA PRESS

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Fuencarral-El Pardo estrenará en 2027 un nuevo centro de salud con 5.000 metros cuadrados de superficie para atender a 25.000 vecinos de la zona y que sustituirá al actual, de 1.400 metros cuadrados, es decir, casi cuatro veces menos.

La consejera de Sanidad ha visitado este viernes los trabajos de construcción del nuevo dispositivo, que se ubica en el número 6 de la calle Olesa de Montserrat y que sustituirá al actual centro de salud de Fuencarral, en la cercana calle Isla de Java.

Con una inversión de 12,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 16,5 meses, el nuevo centro de salud contará con 5.000 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, a lo que suma el aparcamiento. Según los plazos que maneja el Gobierno autonómico, las obras finalizarán este año y el nuevo dispositivo de Atención Primaria estará en funcionamiento en 2027.

El nuevo centro dispondrá de nueve consultas de Medicina de Familia; ocho de Enfermería; tres de Urgencias; dos de Pediatría; una polivalente; Trabajo Social; y Matrona, además de sala de preparación al parto. También Enfermería Pediátrica, dotada de una zona de espera adaptada al paciente infantil.

El recinto también incorporará dependencias de Fisioterapia; una sala de lactancia; otra de extracciones, curas, ecografía e intervenciones menores, junto a otra de parada. Igualmente, contará con recepción y área administrativa y habrá espacios (dormitorios y la sala de estar) para el personal de guardia, dado que el Centro de Salud Fuencarral albergará un Punto de Atención Continuada (PAC), que actualmente presta servicios de Enfermería los fines de semana y días festivos.

El edificio se completa con zonas de almacenaje, despachos y amplias salas de espera, garantizando un entorno funcional y confortable tanto para profesionales como usuarios.

34 CENTROS ESTA LEGISLATURA

La consejera de Sanidad ha recordado que este centro es uno de los 28 nuevos recursos de Atención Primaria que construye actualmente la Comunidad de Madrid, de los 34 previstos para esta legislatura.

Seis de ellos ya se encuentran en funcionamiento: Collado Villalba, Navalcarnero II, Parla Este, Parque Oeste (Alcorcón), Sevilla la Nueva y Las Tablas (en Madrid capital); mientras que este año abrirán sus puertas 5 dispositivos. Se trata de Enfermera Carmen Vázquez, en Móstoles, y cuatro en Madrid capital: Butarque (Villaverde), Cáceres (Arganzuela), Prosperidad (Ciudad Lineal) y Montecarmelo (Fuencarral-El Pardo).

Igualmente, ha recordado que hay en marcha un plan de restauración, remodelación y ampliación del resto de centros de salud que existen, 460 entre centros de salud y consultorios locales que tienen distintas edades de construcción y sobre los que también hay que acometer ese mantenimiento.

"En total, junto con las renovaciones de los hospitales en infraestructuras, terminaremos con 5 millones de metros cuadrados de instalaciones sanitarias que son ladrillos", ha remarcado Matute, que ha insistido además en que la Comunidad trabaja para dotarlos de personal.

En este sentido, ha destacado las medidas que se han puesto en marcha por parte de la Comunidad de Madrid, gracias a las cuales se ha conseguido pasar de 22 centros de difícil cobertura para médicos al principio de la legislatura a solo dos. "Y en Pediatría lo hemos reducido a la mitad, pero evidentemente no nos conformamos", ha remarcado.

Además, ha vuelto a incidir en que se trata de una problemática que afecta al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de la financiación por parte del Ministerio.