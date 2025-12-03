La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid celebra la Navidad con conciertos para todos los públicos

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) presenta una programación navideña que comprende actividades y conciertos con un total de trece propuestas diferentes hasta el 4 de enero.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, uno de los eventos más destacados, que ya ha colgado el cartel de 'Localidades agotadas', será 'Una sinfonía para el mundo', el tercer concierto del Ciclo Sinfónico de la ORCAM en el Auditorio Nacional de Música, donde el público podrá escuchar un clásico universal, fuertemente asociado a estas fechas: 'La Novena' de Ludwig van Beethoven.

Dirigido por Alondra de la Parra, directora titular y artística de la ORCAM, el concierto se celebrará el 22 de diciembre y contará con cuatro solistas excepcionales: Serena Sáenz (soprano), Judit Kutasi (mezzosoprano), Andrés Moreno (tenor) y Matthias Goerne (barítono); y Javier Carmena en la dirección del coro. Además las agrupaciones del Proyecto Social de la ORCAM se sumarán al final del concierto para interpretar una selección de villancicos populares para cerrar este concierto navideño 'sold out'.

NAVIDAD EN EL ESCORIAL

El público podrá disfrutar La Novena de Beethoven, con el mismo gran elenco, al día siguiente (23 de diciembre) en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, dentro de la programación de Navidad de la ORCAM en este espacio.

El Concierto del Coro de la Comunidad de Madrid completará esta programación especial en el auditorio madrileño el 27 de diciembre. Junto a un conjunto instrumental, y con solistas de la ORCAM, la agrupación coral interpretará la 'Misa en re mayor' de Antonín Dvorák, así como una selección de villancicos populares.

Este mismo programa se podrá disfrutar en la Iglesia de San Antonio de Aranjuez (14 de diciembre, con entrada libre hasta completar aforo); así como en la Basílica de Santa María de Alicante (20 de diciembre), gracias a la colaboración de la Fundación Sociedad de Conciertos de Alicante.

Por su parte, el ciclo Tiempo de Cámara abrirá su programación el 13 de diciembre con el concierto navideño 'Los secretos del órgano'. Bajo la dirección de Javier Carmena y con el solista Enrique Martín-Laguna al órgano, el Coro de la Comunidad de Madrid protagonizará esta coproducción con el CNDM, dentro del ciclo Bach Vermut.

El programa lo compondrán cuatro piezas para órgano: 'Preludio y fuga en do menor' de Bach, 'Musica Dominicalis' de Eben, 'Folk Tune' de Whitlock y la 'Sinfonía para órgano n.º1' de Vierne; finalizando con la 'Misa en re mayor' de Dvorák.

CONCIERTOS POR Y PARA TODOS

Las distintas agrupaciones del área socioeducativa de la ORCAM protagonizan varias de las actividades de la programación navideña. La Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, pondrá música a la nueva producción del Ballet Español de la Comunidad de Madrid: 'Viaje al Amor Brujo', un proyecto que recorre las obras del maestro Falla. En Teatros del Canal del 4 de diciembre al 4 de enero de 2026.

Por su parte, los Pequeños Cantores de la ORCAM, participarán en la última producción de 'Carmen' de Bizet del Teatro Real, en cartel del 10 de diciembre al 4 de enero de 2026.

El día 17 de diciembre tendrá lugar el clásico Concierto de Navidad del Proyecto Social de la ORCAM en el Centro Cultural Paco Rabal. El Coro Abierto y el Grupo de Percusión 'A tu Ritmo', dirigidos por Carmen Sanchis y Jorge González, respectivamente, interpretarán canciones populares y un popurrí de villancicos.

DANZA, ZARZUELA Y MUCHO MÁS

Del 11 al 21 de diciembre la ORCAM participará en NumEros, el último proyecto de la Compañía Nacional de Danza. Bajo la dirección de Manuel Coves, NumEros presenta a través de la música de Tchaikovsky, Ravel, Peven Everett y Lion Babe un diálogo entre la tradición coreográfica de los creadores George Balanchine, William Forsythe y Jacopo Godani.

Los días 20 y 21 de diciembre la soprano Alexandra Tarniceru, el tenor Igor Peral y el pianista Álvaro Martínez interpretarán Miscelánea navideña como parte del Ciclo de Música de Cámara de la Fundación Canal. Los tres solistas de la ORCAM interpretarán una selección de piezas que incluye temas muy conocidos de musicales como Los Miserables o My Fair Lady, así como piezas navideñas.

El 28 de diciembre la ORCAM despedirá el año con el concierto Con alma de Zarzuela, con el barítono Juan Jesús Rodríguez y el pianista José Ramón Martín Díaz que interpretarán una selección de piezas de reconocidos maestros del género como Soutullo, Vert, Guerrero, Moreno Torroba, Sorozábal o Chapí.

Y la Orquesta dará la bienvenida al 2026 con el concierto de año nuevo Zarzuela con sabor latinoamericano, dirigido por José Miguel Pérez Sierra, el día 3 de enero, también en el Teatro de la Zarzuela. Con las interpretaciones de la soprano Zayra Ruiz, el barítono Darío Solari y el tenor Andrés Presno.