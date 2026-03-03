Funeraria municipal prepara este fin de semana una ruta temática de mujeres singulares en el cementerio de la Almudena

Archivo - Una persona durante la festividad de Todos los Santos, en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Funerarios de Madrid (SFM) se preparan para el Día Internacional de las Mujeres (8M) organizando una ruta temática gratuita este fin de semana de mujeres singulares en el cementerio de la Almudena, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las visitas de 'Mujeres Singulares' se celebrarán el sábado 7 (11 y 17 horas) y el domingo 8 de marzo (11 y 12.45 horas). Para apuntarse es necesario reservar la entrada en la plataforma eventos.sfmadrid.es, que estarán disponibles hasta el mismo día de la visita o hasta completar aforo.

Se busca que la ciudadanía descubra y reconozca la trayectoria de mujeres que forman parte de la historia y cuyos restos descansan en el cementerio de La Almudena. El recorrido, con una duración de una hora y media, permitirá acercarse a las biografías de figuras femeninas destacadas en distintos ámbitos poniendo en valor su contribución a la sociedad y su legado en la memoria colectiva.

Entre otras, las protagonistas serán Fermina Oliva, superviviente del Titanic; Blanca Sánchez Berciano, gestora cultural, comisaria de exposiciones y figura clave de La Movida madrileña; María Moliner, autora del diccionario de uso del español; la pintora surrealista Maruja Mallo o la pionera del deporte español Lili Álvarez.

La ruta 'Mujeres Singulares' se enmarca como una actividad especial dentro del programa cultural de Servicios Funerarios de Madrid con el que la entidad impulsa propuestas destinadas a difundir el valor histórico, artístico y social de los cementerios municipales, además de poner en valor el patrimonio funerario madrileño.