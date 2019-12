Gabilondo acusa a la Comunidad de llevar a cabo políticas con “problemas” de equidad en la educación madrileña

Publicado 12/12/2019 11:14:15 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha acusado este jueves al Gobierno regional de llevar a cabo políticas con "problemas de equidad en la educación madrileña", mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que gracias a su Gobierno las familias pueden elegir lo que consideran mejor para sus hijos.

Durante la sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, Gabilondo ha indicado que en España la segregación escolar socioeconómica se ha reducido hasta colocarse en la media de la OCDE; aunque "sigue aumentando en Madrid, (en un 9%)".

"Somos la segunda Comunidad --después de Asturias-- donde más influye el nivel socioeconómico y cultural de la familia en el rendimiento educativo. Y esto, su Gobierno debe afrontarlo y corregirlo", le ha pedido.

En este punto, le ha preguntado si considera usted que lo que pasa es que las familias no saben elegir bien los centros o será que sus políticas "sostienen problemas de equidad".

A su juicio, es "necesario" replantearse "la normativa de admisión para incorporar mecanismos que reduzcan esta concentración de alumnado vulnerable, o la repetición de curso cuadruplicada cuando hay mala situación socioeconómica, o que se garantice el acceso al material escolar, comedor y transporte en la educación obligatoria, para empezar en las situaciones de especial necesidad".

"Sí a los programas bilingües, sí al acceso a la educación infantil, sí a criterios de admisión. Sí pero no así, sino con equidad y la ratio afrontada con recursos", ha sostenido.

"BASTA DE MANTRAS", DICE AYUSO

Por su parte, la presidenta autonómica ha lamentado que los socialistas sean los que piensan que las familias "no deben elegir la educación que es mejor para sus hijos".

"Nosotros hemos roto con esa burocracia y que los niños puedan estudiar en cualquier colegio. En pocos países del mundo se permiten a todos los alumnos tener todas las profesiones y todos los estudios. Basta con los mantras", ha lanzado.

Por último, ha dicho que no entiende cómo es posible que PSOE se queje de que no hay equidad en la región cuando su partido en Cataluña haya indicado que el castellano "no es una lengua vehicular".