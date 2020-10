Gabilondo adoptará "las medidas oportunas" si Ayuso no cumple la ley del Gobierno central: "Me parece un grave error"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha avanzado este viernes que adoptará "las medidas oportunas" si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no cumple con la orden ministerial que recoge las medidas de restricción para municipios con alta incidencia de coronavirus y le parece "un grave error" la actitud de la presidenta.

La Comunidad de Madrid ya ha presentado ante la Audiencia Nacional el recurso contencioso-administrativo contra la orden del Gobierno central y ha solicitado medidas cautelares.

A este respecto, en declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con CC.OO. y UGT, Gabilondo ha indicado que respeta esta decisión pero que lo considera "un grave error" porque en este momento lo que tiene que hacer es trabajar "de forma conjunta y coordinadamente con el Ministerio".

A su juicio, lo que consigue así el Ejecutivo autonómico es "posponer las necesarias medidas restrictivas y demora una decisión cuando tiene que cumplir la ley cuanto antes". "Como no cumpla la ley y no acate la orden abrimos el espacio a la adopción de cualquier tipo de medidas oportunas", ha lanzado el portavoz socialista, que por ahora, pese a que piensa que debe haber un cambio de Gobierno no cree que corresponda emprender una moción de censura.