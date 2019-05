Gabilondo cree que hay que tener en cuenta las encuestas pero apela a "serenidad" porque están "las urnas vacías"

Publicado 20/05/2019 12:00:22 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha señalado este lunes que hay que tener en cuenta las encuestas, "porque son serias y las hacen profesionales", pero ha apelado a la "coherencia y la serenidad" porque "las urnas están vacías".

A la entrada del debate electoral, que organiza el Grupo Prisa, ha hecho hincapé en que la situación está para que todos trabajen "con seriedad y rigor para mantener la confianza". "No creo que haya mayorías aplastantes, tenemos que buscar acuerdos y tendremos que aprender a trabajar con los demás, que parece que es el mensaje que quiere mandar la ciudadanía", ha indicado.

El diario 'El País' publica este mismo lunes un sondeo que recoge que Más Madrid escalaría a la tercera posición en número de votos, superando a Ciudadanos y solo un punto por debajo del PP, lo que propiciaría un gobierno de izquierdas en la Comunidad.

En cuanto al debate que tuvo lugar en Telemadrid, Gabilondo ha dicho que no ha necesitar recuperarse de él, y que incluso se lo desaconseja a si mismo, porque ahora se enfrente a otro en el que hay que "mantener la tensión y también el interés propio en hacer las cosas lo mejor posible".

Para él estas citas dejan "poco espacio para la conversación" y es difícil centrarse en argumentos, en los debates de las ideas. "Es todo muy esporádico, muy inmediato, hay que hablar minuto y medio de Educación, minuto y medio de Sanidad y mientras tanto te van diciendo cosas que tú crees que igual no son justas o son tergiversaciones pero si refrutas eso no puedes plantear otras cosas", ha expresado. Pero, ha defendido que hay que "desenvolverse sin lamentos", aunque no sea precisamente el ámbito de "los grandes argumentos".

Ante las ausencias ayer del candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, y hoy de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, el socialista ha asegurado que a él le gusta debatir "con todos" aunque son "decisiones que se escapan" a su voluntad.