Gabilondo, dispuesto a ser candidato si hay elecciones: "Tengo convicción, motivación y compromiso"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha mostrado dispuesto a ser candidato socialista si hay elecciones finalmente en la Comunidad de Madrid, porque tiene "convicción, motivación y compromiso".

"Yo estoy dispuesto. Tengo convicción, motivación y compromiso con el PSOE. Esto no quiere decir que yo no entienda que si hay otras posibilidades, se planteen con naturalidad. Que yo muestre mi disposición no se trata de que yo esté aferrado a este lugar", ha trasladado Gabilondo en una entrevista con 'Cope', recogida por Europa Press.

El portavoz socialista, no obstante, ha indicado que la hipótesis que baraja el PSOE es la moción de censura, que presentaron con la convicción de que no estaba "registrada la convocatoria de elecciones". No ve bien que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocara elecciones en "una situación de pandemia y en la que la región está en un momento difícil socialmente, sanitariamente y sin haber desarrollado leyes importantes.

A su juicio, el Gobierno "ha sido un fracaso" y no entiende que se convoquen elecciones ahora, algo que "no es procedente". Al mismo tiempo, ha asegurado que, además, él y el exvicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, no habían hablado para registrar una moción contra la presidenta. "No teníamos preparada ninguna moción de censura", ha aseverado.