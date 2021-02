Gabilondo, ante un futurible adelanto electoral: "Si el partido cuenta conmigo, no voy a dejar de contar con el partido"

"Yo no voy a poner al partido en una tesitura, sino que tenga la absoluta libertad que tiene para encontrar la mejor candidatura", ha sostenido

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha trasladado este martes que ante un futurible adelanto electoral si el partido contase con él como candidato de nuevo, él no dejaría de "contar con el partido.

En una entrevista con la cadena 'Ser', recogida por Europa Press, al plantearle que en caso de que sucediera un adelanto electoral en Madrid con la pandemia superada si le gustaría ser candidato del PSOE, Gabilondo ha indicado que en ese momento "habría que escuchar la posición política del propio partido".

"Yo siempre estoy dispuesto a hacer la labor política con el compromiso que he adoptado con el PSOE y con este proyecto. Yo estoy dispuesto, pero también lo estoy si se encuentra que no es lo razonable. Si el partido cuenta conmigo, yo no voy a dejar de contar con el partido, pero yo no voy a poner al partido en una tesitura, sino que tenga la absoluta libertad, como sé que tiene, para encontrar la mejor candidatura", ha defendido.

El líder de la oposición en Madrid ha indicado que otra cosa es que pareciera que "hubiera una persistencia" en que él tiene que dejarlo o quedarse, algo que encuentra "lejos de la realidad". "Yo no soy el problema. El problema de Madrid tiene que ver con esta raíz de intereses particulares que tienen que ver con la política general. Yo no soy el problema ni lo seré. Hay que buscar conjuntamente entre todos la mejor de las soluciones", ha zanjado.