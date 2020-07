MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, no descarta recurrir la modificación de la Ley del Suelo si sale adelante sin acuerdo y consenso con otros grupos políticos y ayuntamientos porque no está no están de acuerdo "no con el procedimiento y con el contenido" del texto actual.

"No estamos de acuerdo con el modo en el que se plantea la modificación de la Ley del Suelo. Nos parece que lo que hay que hacer es una ley. Esta es la modificación decimosexta y acaba teniendo peligro de ser una ley hecha a retales. Falta una ley acordada, consensuada y trabajada con un proceso de participación y responsabilidad que se ha obviado en este caso", ha dicho tras reunirse este miércoles con la Federación Madrileña de Madrid (FMM).

El dirigente socialista ha afirmado que esta propuesta de modificación legislativa "está hecha desde un determinado concepto que pone en cuestión un poco la soberanía de los ayuntamientos en cuanto al planeamiento de sus acciones". En ese sentido, "con todo el respeto a los promotores", piensa que debe haber una supervisión pública de las actuaciones de los reguladores.

"Una regulación que no significa falta de eficacia. El hecho de que se organice y haya reglas de juego es una garantía que genera responsabilidad jurídica. Se dice que hay que buscar agilidad. Pero también hay una Comisión de Recuperación en la Asamblea para plantear cualquier modificación necesaria. No creemos que se acelere la mejora de la recuperación desregulando, no se gana en eficacia así. La declaración responsable está muy bien, pero el que hace la declaración tiene intereses y su responsabilidad queda atenuada por ella. Por eso tiene que ver una supervisión pública, que significa unas garantías jurídicas", ha esgrimido.

Por tanto, Gabilondo se ha comprometido a trabajar para que hay un "máximo acuerdo posible" para este cambio de ley. "Debería haberse hecho así desde el principio. Estas cosas de este alcance que tiene que ver con el suelo tiene que hacerse con acuerdo y no se ha abierto ese espacio. Me parece un error", ha dicho.

El diputado socialista asegura además que su Grupo tiene otras preocupaciones más allá de las económicas respecto al suelo, como el desarrollo sostenible, el urbanismo, el patrimonio, etcétera. "Por eso hemos podido hablar de venta de suelo público que se hace con criterios economicistas, una subasta el mejor postor. La sostenibilidad también tiene que ser social, ambiental y patrimonial y por eso el PSOE se ha dirigido a la Consejería para que replantee su decisión. Y si no, se adoptará otra decisión de otro alcance. El siguiente paso tiene que ver, en caso de que todas estas salvedades, acercarse a los tribunales a ver cómo lo ven", ha finalizado.

LA FMM ENJUICIA LAS DECLARACIONES RESPONSABLES

Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, ha explicado que el origen de esta reunión, que mantendrán con el resto de los grupos parlamentarios, ha sido la modificación de la Ley del Suelo, "que se ciñe a cuestiones competenciales de los ayuntamientos".

Así, ha indicado que esta reforma legislativa "empezó con mal pie en las formas". "Nadie preguntó a los ayuntamientos qué les parecía la ley que nos iba a afectar. Eso se solventó y ya hemos podido presentar alegaciones. Pero seguimos empeñados en trabajar en las competencias de seguir otorgando las licencias los municipios", ha dicho.

La opinión de Hita respecto a este tema es que la reforma deja en una "muy difícil posición" en cuanto a la seguridad jurídica de los ayuntamientos. "Estoy hablando de las declaraciones responsables, de la defensa que tenemos que hacer de los usuarios. Una declaración responsable estará muy bien pero puede que detrás de ella no se está diciendo la verdad. Yo no pongo en duda a los constructores, que son entidades muy importantes para nuestra economía. Pero nosotros tenemos que defender muchos intereses. Los ayuntamientos cuando otorgan una licencia revisan que las circunstancias sean los mejores, no solo para el constructor, sino para el ayuntamiento y los vecinos. Las declaraciones responsables están muy bien en ciertos casos, pero hay que estudiar su viabilidad", ha explicado.