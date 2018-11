Gabilondo pide a Comunidad y Ayuntamiento que "no se levanten" hasta alcanzar un "acuerdo" sobre Madrid Central

Publicado 06/11/2018 12:29:20 CET

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital que se sienten a la mesa para llegar a un acuerdo sobre cómo aplicar Madrid Central y que no se "levanten" hasta conseguirlo.

Así lo ha indicado tras presentar en un desayuno al alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, donde ha admitido que la situación actual le provoca "inquietud" y que "siempre" ha creído que la "salida es la cordialidad y el acuerdo" entre el Ayuntamiento y la Comunidad.

En opinión de Gabilondo, para que Madrid Central resulte "viable", es "necesario un gran consenso sobre cómo se organiza el transporte público, las conexiones con los comerciantes y los colegios o garantizar los aparcamientos disuasorios". "Hay que hacerlo bien", ha indicado.

Por eso, ha pedido a ambos que "se pongan de acuerdo y se sienten y que no se levanten hasta que haya un acuerdo" porque si no habrá más "incertidumbre". En cuanto al hecho de que la Comunidad haya podido decir que no se van a sentar con el Ayuntamiento, ha indicado que le parece un "error".