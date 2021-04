Gabilondo reivindica que la población migrante no puede "estar huérfana" y que "ninguna persona es ilegal"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reivindicado este martes que la población migrante no puede estar "huérfana" y que ninguna persona es "ilegal", porque "por encima de todo no sobra nadie".

Así lo ha trasladado Gabilondo durante un acto sobre migración celebrado en Ferraz, sede del PSOE, que ha estado abierto por una danza tradicional de la costa de Perú, una 'marinera'. Ha sido la presidenta de la Asociación San Martín de Porres y secretaria en la agrupación socialista de Moncloa-Aravaca, Gloria Rios, la que ha dado el paso a unos bailarines que han interpretado la canción 'Nadie como tú'.

Al comienzo de su intervención Gabilondo ha comenzado recordando que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, paralizó "el mural que habían empezado a construir en el cementerio de la Almudena para conmemorar a los represaliados por el franquismo entre 1939 y 1944".

Asimismo, ha recordado los versos eliminados de Miguel Hernández del memorial de las víctimas de la Guerra Civil y las calles que más tarde quisieron quitar como Largo Caballero o Indalecio Prieto.

"Eran víctimas, no eran enemigos, pero así se empieza, dejando vacía la historia para poder inventarse un nuevo régimen de pensamiento. Se empieza blanqueando, difuminando, banalizando y minimizando las amenazas para aprisionar la esperanza. Institucionalizan el horror con complicidad. La simbología es muy poderosa. Los hechos son muy poderosos. Por eso estas elecciones la democracia debe vencer al odio", ha lanzado.

Así, ha insistido en que "no sobra nadie", pero para ello cree que es necesario que exista "un gobierno progresista" que se encargue de unir a Madrid porque "aquí no se expulsa, no se criminaliza ni amenaza a nadie". "Aquí no hay ninguna persona ilegal. La población migrante no puede estar huérfana. Vosotros debéis ser muy exigentes y estar en el lugar donde podéis serlo: siendo agentes de la transformación", les ha dicho.

En este punto, ha vuelto ha reivindicar que los discursos "racistas" no tienen cabida en la Comunidad de Madrid y ha pedido a todos los migrantes que no se vayan de aquí porque esta es "su casa". Además, se ha comprometido a una sociedad "libre" con sus "múltiples realidades" porque todas ellas son "necesarias". "Todos son Madrid", ha zanjado.

"EL ODIO AL DIFERENTE DESTRUYE VIDAS"

A continuación, Marisol Herreño, vicepresidenta de la Red de Mujeres latinas y del caribe y secretaria de diversidad de la Agrupación de Getafe y el grupo 'El Baile de la Marinera', ha celebrado que haya personas inmigrantes en las instituciones que les dan voz y les hacen más visibles.

"Este acto permite sanarnos frente a las agresiones y ataques xenófobos sobrevenidos de esta campaña y protagonizado por la ultradercha. El odio al diferente destruye vidas. Votemos y empecemos a apagar las voces del odio por la democracia y por la convivencia", ha lanzado.

Tras ella, la 'número dos' de la lista del PSOE, Hana Jalloul, ha reivindicado que la inmigración "hace la tierra más grande" frente a los que quieren "una España uniforme y gris". "Nos gusta la cultura rica que solo trae la diversidad. Los socialistas vamos a alzar la voz ante la vergüenza del que criminaliza", ha sostenido.