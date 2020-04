Gallardón advierte que sólo entenderán lo que es una nación quienes no cierran fronteras para salvarse solos

El dolor por no poder despedirse "va a llevar tiempo", vaticina emocionado, antes de defender que no es tiempo de "luchas partidistas" sino de política "con mayúsculas"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El que fuera alcalde de Madrid entre 2003 y 2011, Alberto Ruiz-Gallardón, ha advertido que sólo entenderán lo que es una nación quienes se abran y no busquen cuando se sienten vulnerables "encerrarse en sí mismos, salvarse solos y cerrar fronteras".

Ha sido su análisis en una conversación en Onda Madrid, recogida por Europa Press, con todos los alcaldes vivos de la etapa democrática, Juan Barranco (PSOE), José María Álvarez del Manzano (PP), Ana Botella (PP), Manuela Carmena (Ahora Madrid) y él mismo para mostrar su apoyo sin fisuras al regidor actual, José Luis Martínez-Almeida.

"Cuando te sientes atacado, vulnerable, puedes escoger entre dos posiciones. O te encierras en ti mismo, te salvas solo y cierras fronteras porque los demás son el enemigo y los que traen el riesgo o haces como Madrid con relación a España, con ese liderazgo de capitalidad que no es porque esté así establecido administrativamente sino porque es la ciudad que representa a todos los españoles", ha defendido Gallardón en una velada alusión a Cataluña, la primera comunidad autónoma, con Quim Torra al frente, que demandó al Estado el cierre de su territorio para evitar la expansion del Covid-19.

Esa apertura es que da a Madrid "la condición de capitalidad, no lo que diga un artículo de la Constitución", frente a otros que, ante la crisis, demandaban "cerrar puertas para que nadie venga a contaminar". La apertura de Madrid sigue el espíritu de lo que sucedió el Dos de Mayo, ha defendido Gallardón, un sentimiento de apertura que está en quienes "entenderán lo que es una nación".

Ruiz-Gallardón no ha recortado en halagos al alcalde actual, José Luis Martínez-Almeida, para quien sólo tiene palabras de "agradecimiento y admiración" al frente de "la situación más difícil de la ciudad de Madrid en su historia". "Como alcalde es sencillamente admirable. Tienes mi profunda gratitud como vecino de Madrid" ante alguien que se sienta en el Palacio de Cibeles y "es capaz de identificar el dolor tremendo de la ciudad y ponerse al frente de ello con serenidad, amplitud de miras y apertura hacia todos". "Todos los madrileños tenemos que estar detrás de nuestro alcalde", ha remarcado.

MADRID SALDRÁ DE LA CRISIS PERO "NO PODRÁ OLVIDAR EL DOLOR"

Gallardón, que no ha podido evitar romper a llorar, ha señalado que la ciudad saldrá de esta crisis pero no podrá olvidar el dolor por quienes se han ido. "A todos se nos ha muerto alguien cerca. Ese dolor va a quedar ahí y hay que gestionarlo de una forma diferente porque antes, cuando moría un amigo, le dabas un abrazo a su marido, a su mujer, a sus hijos, a sus padres, pero hoy puedes porque tienes que quedarte en casa", ha descrito.

"Ese dolor (por no haberse podido despedir) nos va a llevar tiempo y no terminará el día que termine la enfermedad", ha vaticinado. Lo positivo es que Madrid "ha ejercido una identificación del dolor de España, que no se ha encerrado en sí misma sino que se ha abierto a todos" en un momento que "no es el de las luchas partidistas sino de abrirse a todos". "No puede haber un debate político sino política con mayúsculas y estar detrás del alcalde, que es con quien se identifica toda la sociedad madrileña", ha reclamado el exregidor.