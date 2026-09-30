Gallardón, Aguirre y Cifuentes debutan como asesores de la Comunidad en la Comisión Jurídica

Archivo - La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el expresidente Joaquín Languina y la expresidenta Esperanza Aguirre, durante un pleno extraordinario en la Asamblea de Mad - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes autonómicos Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes debutan este miércoles como asesores de la Comunidad de Madrid en la Comisión Jurídica Asesora tras la entrada en vigor del estatuto que regula la figura de estos exdirigentes.

Según ha avanzado 'La Razón', y han confirmado a Europa Press fuentes regionales, se estrenan hoy en su primer pleno de esta comisión, donde tienen un puesto consultivo que presta asesoramiento al Gobierno autonómico.

Según el Estatuto de expresidentes y del resto de miembros del Consejo de Gobierno, aquellos que hayan ejercido la Presidencia de la Comunidad durante un mínimo de dos años y hayan accedido a ella desde el inicio de la legislatura tienen derecho a ser nombrados vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora.

La permanencia en este organismo consultivo es de seis años desde su nombramiento. Se podrá ampliar a 12 años para los expresidentes que hayan estado más de cuatro años en el cargo.

El derecho de los expresidentes a formar parte de un órgano consultivo se reconoce en la Administración General del Estado, con una retribución de carácter vitalicio, y en seis comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Canarias) con retribuciones permanentes o temporales, señalaron desde el Gobierno regional.

En el caso de Madrid, al igual que sucede en Aragón, no se fijará una retribución fija, sino que está previsto una dieta por asistir como vocal electivo a los plenos de la Comisión Jurídica Asesora. Su importe se fijará por orden de la Consejería de Hacienda. Esta dieta será incompatible con la indemnización tras el cese en el cargo.

El mismo contempla una compensación para los expresidentes a partir de este mandato del 80% de sus retribuciones durante un tiempo máximo de 24 meses.