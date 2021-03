García asegura que Cs vive en un "síndrome de estocolmo" con el PP y que "no tiene claro que quiere ser de mayor"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha asegurado este jueves que Ciudadanos vive en un "síndrome de Estocolmo" con el PP y que "no tiene claro qué quiere ser de mayor".

"Cuando no sabes a qué has venido a la política, cuando no sabes exactamente qué es lo que quieres y cuando vives eternamente en un síndrome de Estocolmo con el PP, obviamente tienes problemas", ha lanzado la líder de Más Madrid a los medios tras ser preguntada por la situación del partido 'naranja'.

También, se ha vuelto a referir a la decisión de no ir en las elecciones junto a Unidas Podemos y ha asegurado que se mantienen "abiertos al diálogo", algo que sostiene que "siempre ha estado en su ADN".

"Nuestra preocupación era que Podemos no llegara al 5%, una vez que se ha asegurado que se llega tenemos diferentes estrategias, somos diferentes partidos que podemos unirnos en el objetivo común que es echar a la señora Ayuso (presidenta de la Comunidad)", ha sostenido.

García ha insistido en que ambas formaciones suman más "cada una cumpliendo su rol" y ha considerado que Más Madrid se merece tener "un espacio político propio". "No tenemos que pedir ni permiso ni perdón para existir", ha expresado.